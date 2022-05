Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sent søndag aften ringede en borger til Østjyllands Politi.

Han havde netop set en mand i sin bil skyde mod en råbuk, der gik på en boldbane på Fuglsangvej i Grenaa.

Borgeren fortalte, at han var ude at gå en tur med en ven, da han pludselig hørte et skud komme fra en bil, der stod med front mod banen.

Herefter skyndte føreren af bilen sig at pakke noget væk, inden han kørte fra stedet.

På boldbanen lå en råbuk, der tydeligvis var blevet ramt, men det lykkedes dyret at komme på benene og løbe derfra.

Borgeren havde dog været hurtig nok til at notere sig registreringsnummeret på bilen, og en patrulje tog derfor kort efter ud til en 67-årig mand i Grenaa.

På mandens adresse stod bilen, og da betjentene ransagede den, fandt de noget ammunition.

Inde i mandens hjem stod nogle rifler og et haglgevær, og den ene riffel tog politiet med til nærmere undersøgelse.

Den 67-årige mand, der havde tilladelse til skydevåbnene, er foreløbigt sigtet for overtrædelse af jagtloven.

En schweisshundefører gik spor efter råbukken, der var blevet ramt, men det er ikke lykkedes at finde den.