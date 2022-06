Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En borger ringede søndag klokken 18.26 til politiet.

Her fortalte han, at en fremmed mand havde forsøgt at kravle ind i hans bil, mens han holdt på Kirkegade i Randers C.

Ifølge anmelderen havde manden råbt nogle usammenhængende gloser og kastet snus i hovedet på ham.

Herefter havde manden stukket overkroppen ind i bilen og hevet fat i anmelderens sele.

En patrulje kørte til stedet.

Her fik de fat i en 24-årig mand.

Den 24-årige havde skabt en del utryghed i området, da han havde opført sig aggressivt og opfarende over for flere forbipasserende på gaden.

Den 24-årige blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden.