Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 20-årige buspassager, der natten til fredag tog i rattet og styrede bussen ind i autoværn, er sigtet for at bringe flere menneskeliv i fare.

Derfor er han fredag middag i grundlovsforhør i Retten i København.

Til politiet har chaufføren fortalt, at sigtede pludselig tog fat i chaufførens hånd på rattet og drejede det. Rykket i rattet førte til, at bussen klokken 01.12 bragede direkte ind i motorvejens autoværn med omkring 80 kilometer i timen.

Selv nægter sigtede sig skyldig.

I retten fastholder sigtede, at han ikke greb fat i rattet. I stedet lyder forklaringen, at sigtede rørte ved rattet for at få bussen til at standse, hvorefter chaufføren selv drejede rattet.

Og her gik det galt.

Efterfølgende flygtede sigtede fra stedet. Noget, han ifølge eget udsagn gjorde, fordi han var bange.

Anklager mener, at der er begrundet mistanke for, at tiltalte gør sig skyldig i fareforvoldelse ved at tage fat i rattet på en bus, der kører på motorvejen. Derfor begærer anklager varetægtsfængsling i 25 dage.

Forsvarer protesterer mod behov for varetægtsfængsling. Han mener, der er tale om en misforståelse.

Dommeren mener, at der er en begrundet mistanke mod sigtede og begærer varetægtsfængsling i 25 dage, mens politiet efterforsker sagen.

Sigtede er asylansøger fra Ghana og har været i Danmark i cirka to måneder.

Dommeren mener, der er bestyrket risiko for, at sigtede vil forsøge at flygte, hvis vedkommende er på fri fod, idet han ikke har tilknytning til Danmark.