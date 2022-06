Lyt til artiklen

Det var tæt ved at gå grueligt galt, da en mand natten til fredag fik en bus til at forulykke på dramatisk vis.

For bussen endte med at køre frontalt ind i et autoværn – som endte med at knække og derefter gennembore bussens front. Blot 70 centimeter fra buschaufførens stol.

Det er kommet frem i Retten i København, hvor en 20-årig mand fredag middag fremstilles i grundlovsforhør.

Han er sigtet for at have udsat andres liv for fare i grov kådhed eller på anden hensynsløs måde.

Hele den dramatiske hændelse udspillede sig natten til fredag om bord på en bus.

Bussen – Movias linje 500S – var på vej mod lufthavnen i Kastrup, da en mand gik op for at stå ved siden af chaufføren. Det fortæller anklageren under sin gennemgang af sagen.

Til politiet har chaufføren fortalt, at manden stod ved siden af ham i omkring et halvt minut, og at de havde øjenkontakt. Først på dansk og siden på engelsk spurgte chaufføren manden, hvor han skulle hen.

Men han fik intet svar.

I stedet tog manden pludselig fat i chaufførens hånd på rattet og drejede det.

»Hvad laver du,« er det under grundlovsforhøret kommet frem, at chaufføren råbte.

Rykket i rattet førte til, at bussen klokken 01.12 bragede direkte ind i motorvejens autoværn med omkring 80 kilometer i timen.

»Bussen kurede i første omgang langs autoværnet, som knækkede, hvorefter det spiddede bussen på langs og gik ind i midtergangen,« har vagtchefen ved Københavns Politi, Espen Godiksen, tidligere fortalt til Ritzau.

Bussens front var blevet gennemboret af autoværnet i cirka en meters højde, og autoværnet var nået ind til første sæderække.

Det trængte ind omkring 70 centimeter fra chaufførens sæde.

Ud over chaufføren var fem passagerer til stede i bussen, da ulykken fandt sted.

Ingen kom noget alvorligt til:

»Når man ser, hvordan bussen ser ud, må det siges at være utroligt heldigt,« fortalte vagtchefen tidligere.

Efter ulykken tog manden, der havde forårsaget ulykken, flugten – men ikke længe efter kunne politiet anholde den person, en ung mand på 20 år, som man mener er den ansvarlige.

Under grundlovsforhøret er det kommet frem, at et vidne til ulykken har fortalt politiet, at en 'mistænkelig mand pludseligt rykkede i rattet', og at han efterlod en hvid og blå taske i bussen, da han forlod stedet.

Den anholdte mand, der er mørk i huden og er spinkel af bygning, gik på motorvejen, da politiet kom frem til stedet.

Han lagde sig ned på kørebanen, da politiet bad ham om det, og lod sig anholde.

Den sigtede, der er iført en hvid hættetrøje med sort mønster og sorte jeans, er omkring 175 centimeter høj og har kortklippet, tykt, sort hår – og han får sagen oversat via en tolk.

Den 20-årige nægter sig skyldig.

B.T. følger sagen.