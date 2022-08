Lyt til artiklen

Max Verstappen vandt trods dårligt udgangspunkt på Spa, hvor Kevin Magnussen sluttede som nummer 16.

Hollænderen Max Verstappen er godt på vej til at forsvare sit verdensmesterskab i Formel 1.

Søndag tog Red Bull-køreren endnu et skridt, da han for andet år i træk triumferede på den legendariske Spa-bane i Belgien.

Verstappen var ellers blevet straffet og startede helt tilbage som nummer 14, men det forhindrede ham ikke i at vinde ganske overlegent, da kørerne var tilbage fra sommerpause for at afvikle sæsonens 14. grandprix.

Det blev dobbeltsejr til Red Bull, da Sergio Perez blev nummer to foran Ferraris Carlos Sainz på tredjepladsen.

Kevin Magnussen var udfordret med sin racer på dagen og sluttede som nummer 16 uden for pointene. Det blev aldrig danskerens dag.

Belgiens Grand Prix startede meget dramatisk, og allerede på første omgang udgik Lewis Hamilton, der har vundet fire gange på Spa.

Bare et par omgange senere var dagen også slut for finnen Valtteri Bottas, der blev ramt, da Nicholas Latifi røg af banen.

Startrækkefølgen bar præg af, at hele syv kørere var blevet straffet og skulle starte længere tilbage som følge af mekaniske justeringer.

Det medførte, at Magnussen startede som nummer 12, selv om han blot blev nummer 18 i kvalifikationen.

Han avancerede hurtigt til tiendepladsen, men begyndte så at falde tilbage. Danskeren var ikke tilfreds med sin bil, og da han på 12. omgang gik i pit, faldt han ned på sidstepladsen.

Han fik aldrig færten af point, og han bliver dermed på 22 point.

I den anden ende udnyttede Ferraris Carlos Sainz sin pole position til at tage føringen.

Knap halvvejs måtte han dog overlade førstepladsen til Max Verstappen, der kun skulle bruge 18 omgange på at avancere 13 placeringer.

Fra det tidspunkt var der ikke den mindste spænding om sejren. Hollænderen blot øgede i front og vandt med næsten 20 sekunder til Perez på andenpladsen.

Verstappen scorede 26 point i alt, da han også blev noteret for hurtigste omgang, og dermed er han oppe på 284 point i den samlede stilling.

Nærmeste konkurrent er Sergio Perez med 191, mens Charles Leclerc, der blev nummer seks søndag, har 186 point.

