»Hvis fjenden kan separere 'Kimye', er der millioner af familier, der føler, at den separation er okay,« fortalte rapperen Kanye West for nylig.

»Men når Gud fører 'Kimye' sammen, vil der være millioner af familier, der bliver påvirket af det og ser, at de også kan overkomme skilsmisse.«

'Kimye' er Kanye West selv og tv-personligheden Kim Kardashian. Eller var Kim og Kanye.

For selvom Kanye West både håber og tror, at en genforening ikke bare vil være godt for parret, men nærmest for selve menneskeheden, så har hans ekskone for længst sendt skilsmissepapirerne af sted. Og fundet sig en ny at flette fingre med. Men det er ikke hvem som helst.

Kim Kardashian og Kanye West har fire børn sammen.

Noget tyder nemlig på, at hun er blevet introduceret til sin nye flamme gennem netop Kanye West.

Året var 2002, da Kim Kardashian første gang mødte den populære rapper, da han skulle indspille en musikvideo med hendes veninde, sangeren Brandi. De hang ud, blev venner, og selvom Kim Kardashian dengang var gift med trommeslager Damon Thomas og syv år senere giftede sig med basketballspilleren Kris Humphries, så blev Kanye West ved med at spøge i kulissen.

Og da hun to år senere blev skilt, inviterede han hende til Paris og fejede benene fuldstændigt væk under hende.

De blev siden gift, fik fire børn og var et af tidens hotteste kendispar, indtil Kim Kardashian i februar 2021 søgte om skilsmisse.

»Jeg føler, jeg har kæmpet så hårdt for at opnå alt, hvad jeg har opnået i mit liv, og jeg har levet op til mine egne forventninger ti gange mere, end jeg troede var muligt, men jeg har ingen at dele det med,« fortalte hun i sin egen realityserie 'Keeping Up With the Kardashians'.

»Jeg vil have en, jeg kan se de samme tv-serier med. Jeg vil have en, der gider træne med mig. Det er de små ting, vi ikke har. Jeg har alle de store ting. Jeg har alle de mest ekstravagante ting, du overhovedet kan forestille dig, og ingen anden vil nogensinde gøre det på samme måde. Jeg er taknemmelig for de oplevelser, men jeg tror, jeg er klar til de små ting, som vil betyde en hel masse.«

Og de små ting har den 41-årige tv-kendis tilsyneladende fundet i den 28-årige komiker Pete Davidson.

Den 28-årige skuespiller og komiker er især kendt fra sketchshowet 'SNL Live', hvor han er en fast del af rollebesætningen.

Det er ikke utænkeligt, at de tos veje har krydset hinanden før. Pete Davidsons bedste ven Machine Gun Kelly og hans kæreste Meghan Fox er tætte venner med Kim Kardashians søster Kourtney Kardashian og hendes kæreste Travis Barker.

Men det første håndgribelige bevis på, at de har mødt hinanden, kom i januar 2019, da Kim Kardashian lagde et billede på Twitter taget på rapperen Kid Cudis fødselsdag. Her ser man fødselsdagsbarnet, Pete Davidson, Kanye West og 'Dune'-skuespilleren Timothée Chalamet sidde og grine sammen på en restaurant.

Happy Birthday @KidCudi pic.twitter.com/rPkAvTgDLE — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 31, 2019

Siden har Kim Kardashian og Pete Davidson ikke vist sig sammen hverken i offentligheden eller på sociale medier. Ikke før i oktober 2021 – otte måneder efter skilsmissen – hvor Kim Kardashian var inviteret ind for at være gæstevært på satireshowet 'SNL Live'.

Her havde hun blandt andet en lang åbningsmonolog, hvor hun på humoristisk vis gjorde grin med skilsmissen ved at sige, at hun var taknemmelig for alt ved sin eksmand: Han var den bedste rapper nogensinde, den rigeste sorte mand i USA og et talentfuldt geni, der havde givet hende fire fantastiske børn. Det eneste, der haltede, var hans personlighed.

Men mest opsigtsvækkende ved hendes optræden var den sketch, hun lavede med Pete Davidson, der arbejder fast på showet som skuespiller. Her spillede de henholdsvis Jasmin og Aladdin i en sketch, der primært bevægede sig under bæltestedet – og sluttede med et kys.

Et umiddelbart uskyldigt tante-teaterkys – havde det ikke været, fordi parret 20 dage senere blev fotograferet i en rutsjebane. Hvor de holdt i hånd.

Heller ikke dét ville der være noget underligt i – det kan jo være fristende at gribe ud efter noget tryghed, når man kører med fuld fart i en rutsjebane – hvis ikke det var, fordi parret senere blev set spise frokost sammen i Pete Davidsons hjemegn, Staten Island – et sted, hvor en A-kendis som Kim Kardashian normalt ikke ville sætte sine stilethæle.

Men to dage senere tog Kanye West bladet fra munden. Han fortalte i en podcast, at deres skilsmisse 'ikke er en joke', som man kan lave sjov med i et tv-program. Her refererede han konsekvent til Kim Kardashian som sin kone. For de var ikke skilt – blot separeret, understregede han.

I løbet af den kommende måned holdt han i flere udtalelser døren åben for, at han og hustruen kan finde sammen igen.

Men så skete det her.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Flavor Flav (@flavorflavofficial)

Indtil nu har alle billeder af Kim Kardashian og Pete Davidson været paparazzobilleder taget i smug. Men 17. november lagde rapperen Flavor Flav et billede på Instagram, som var taget ved Pete Davidsons 28-års fødselsdag.

Billedet afslører, at også Kim Kardashian var inviteret. Og hun havde ovenikøbet valgt at dele en pyjamas med sin angivelige flamme.

Men ikke nok med det. Også hendes mor, Kris Jenner, var med.

Normalt ville det være et stensikkert bevis på et seriøst forhold, at man inviterede svigermor med til sin fødselsdag. Men lige præcis fordi den notorisk kalkulerede Kris Jenner er Kardashian-klanens overhoved og både medvirkende og producer på den selviscenesættende realityserie 'Keeping Up With the Kardashians', begyndte fans at tvivle på en reel romance.

På dette tidspunkt var Kanye West blevet set med en række smukke kvinder og var både blevet rygtet sammen med den 35-årige model Irina Shayk og den 24-årige model Vinetria Chubbs. Og måske var Kim Kardashians plan blot at gøre eksmanden jaloux og overbevise omverdenen om, at hun var videre og ovenpå.

Den teori blev yderligere bestyrket, da der to dage senere blev offentliggjort et nyt paparazzobillede. Her blev Kim Kardashian og Pete Davidson fotograferet hånd i hånd iført afslappende joggingtøj, og billederne gik lynhurtigt verden rundt som det endegyldige bevis på, at de nu var et par.

Kim Kardashian and Pete Davidson spotted holding hands in Palm Springs. https://t.co/XMf9k2Sqj0 — Pop Crave (@PopCrave) November 19, 2021

Men senere blev også en video af optrinnet offentliggjort. En video, der viser, at parrets hænder kun flygtigt rørte ved hinanden på det splitsekund, hvor fotograferne knipsede. Få dage senere fik et sugemærke på Pete Davidsons hals igen spekulationerne om et mediestunt til at florere.

For hvilket voksent menneske ville lave et sugemærke, hvis ikke det var, for at folk skulle se det?

Samtidig begyndte kilder tæt på parret at udtale sig. Til E! Online fortalte én, at Pete Davidson havde fortalt Kim Kardashian, at han ikke havde lyst til at se andre.

»Hun fortæller til nogen, at de ikke er super seriøse, men hun ser heller ikke andre. Hun prøver på ikke at gøre et stort nummer ud af det, men hun er super vild med ham.«

Om Kim Kardashian og Pete Davidson bliver det nye powerpar, er derfor endnu uvist – men står det til Kanye West, kommer det ikke til at ske.

Denne story delte Kanye West på sin Instagram-profil.

I hvert fald delte han forleden en artikel på sine sociale medier, hvor han citeres for udtalelsen om, at Gud kan føre ham og ekskonen sammen igen.

Over artiklen delte han et billede af det tidligere ægtepar, der kyssede.