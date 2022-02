»Jeg har ikke noget at miste. Jeg har været tæt på at miste noget, der var meget større.«

Da den danske musiker Christian Juncker – der blot bruger sit efternavn som kunstnernavn – forrige år før jul blev smittet med corona, endte han ti dage på intensivafdeling, hvor han nogle dage 'var mere død end levende'.

Den alvorlige omgang sidder stadig i ham.

Ikke i form af fysiske senfølger. Men mentalt.

Her ses sangeren Juncker. Foto: DR Vis mere Her ses sangeren Juncker. Foto: DR

Det fortæller den 46-årige sanger – der blandt andet står bag hits som 'Mogens og Karen' og 'Havana' – i forbindelse med, at han er blevet afsløret som en af de otte deltagere i dette års Melodi Grand Prix, hvor han stiller op med sangen 'Kommet for at blive'.

»Jeg er frisk igen. Ellers gjorde jeg ikke det her. Men det, der er interessant i den her sammenhæng, er den erkendelse, der følger med sådan en møgomgang,« siger han på et pressemøde og forklarer, at han har set 'livets skyggeside fra en hospitalsseng og været mere død end levende i nogle dage'.

»Den måde, man lidt hører musvitterne pippe på en anden måde. Ser solen stå op om morgenen. Niver sig selv i armen over, at det er muligt, at man faktisk lever et liv hånd i hånd med den guitar, man altid har drømt om,« siger han.

Det var i foråret sidste år, at Christian Juncker i et interview med TV 2 fortalte, at han den 18. december 2020 var blevet konstateret smittet.

Til at begynde med isolerede han sig i sin kælder – men det endte med, at han måtte indlægges på Rigshospitalets covid-19-afdeling i ti dage på intensiv.

I en periode efter kunne han hverken gå, bevæge sig eller knapt nok løfte en gaffel. Eller ordentligt spille guitar.

Siden er han kommet efter det. Men sporene sidder der.

HER ER ÅRETS OTTE SANGE - 'Vinden Suser Ind' – Patrick Dorgan

- 'Rave med de hårde drenge' – Fuld Effekt

- 'The Show' – Reddi

- 'Happy Go Lucky' – Morten Fillipsen

- 'Let Me Go' – Josie Elinor & Jack Warren

- 'Kommet for at blive' – Juncker

- 'En Skønne Dag' – Der Var Engang

- 'Hallelujah' – Conf3ssions

»De spor, der stadig sidder i mig, er en værdsættelse og en taknemmelighed og en lyst til bare at springe ud i det hele. Og efter to lorteår har jeg bare lyst til at spille musik og lade musikken gøre arbejdet,« forklarer han og tilføjer:

»Jeg synes, man har siddet og fedtet indenfor og spillet Ludo i en uendelighed, og brugt en masse krudt på – i mit tilfælde – at finde sin ben igen. Og så er jeg pisseligeglad med, om der er nogen, der rynker på næsen af, at jeg er med i Melodi Grand Prix eller ej. Jeg har lyst til at turde, jeg har modet til det, og jeg har ikke noget at miste. Jeg har været tæt på at miste noget, der var meget større.«

Du kan se, hvordan det går Juncker og de syv andre deltagere, når det danske Melodi Grand Prix finder sted lørdag den 5. marts klokken 20 på DR1.