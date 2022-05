Skuespiller Amalie Dollerup har »haft meget at se til på hjemmefronten« på det seneste.

Det skyldes en glædelig nyhed, hun nu åbner op for.

»Andreas og jeg har gjort noget, vi længe har villet … Vi har nemlig købt et hus!« jubler Amalie Dollerup på Instagram.

Hun og ægtemanden Andreas Jebro, samt skuespillerparrets snart tre år gamle søn August, er nemlig »for et par uger siden« flyttet fra lejligheden på Amager og om i deres helt eget hus i Amalie Dollerups barndomsby Virum.

Og luftforandringen har allerede gjort godt i den lille familie.

»Det er for vildt og meget stort for os. At komme fra femte sal (uden elevator) og helt ned på jorden er i sig selv helt fantastisk!« skriver 'Badehotellet'-stjernen.

»Vi er glade og trætte, for hold da op, hvor er der mange nye ting hele tiden at skulle forholde sig til. Men det skal nok blive rigtig godt, når vi kommer mere og mere på plads.«

Ifølge Se&Hørs oplysninger fra Tinglysningen har skuespillerparret betalt 9.225.000 kroner for det nye hjem, de overtog 1. maj 2022.

For den pris har de så også fået fire værelser fordelt på 142 kvadratmeter – foruden grunden på 715 kvadratmeter.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Amalie Dollerup, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på henvendelserne.