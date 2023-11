Den mangeårige internationale hoveddommer i ishockey, Bo Andersen, 58, har tre sønner, der er fulgt i faderens fodspor som dommer.

Og når Bo Andersen, som for 25 år siden i et tv-studie i København blev hædret med B.T.s Gyldne Fløjte som 'Årets dommer', dømmer sin sidste kamp 3. februar 2024, et opgør i Divisionen mellem Herlev og Odense, bliver det sammen med sine børn, Frederik Sønderberg Andersen, 30, Mathias Sønderberg Terp, 19, og Dommerklubbens yngste medlem, 16-årige Mads Sønderberg Terp.

»Jo, selvfølgelig er jeg stolt. Vi har alle sammen fulgt hinanden, og det er dejligt, at børnene har samme interesse som én selv. Jeg glæder mig til at følge dem de kommende år,« siger han.

Yngstemanden Mads, der går i 1. G, spiller i dag på hyggeholdet i Herlev (11-18 år), men det er dommergerningen, der tænder ham.

»Jeg har altid været inspireret af min far og vidste tidligt, at jeg også ville være dommer. Jeg har selv spillet, hvor min far var dommer, og i en U16-kamp dømte vi sammen,« siger Mads.

19-årige Mathias har dømt på linjen i Divisionen og nedefter, og i masser af kampe har han dømt sammen med sin far.

»Jeg har altid set op til min far og beundret den erfaring og viden, han har. Mit mål? Jeg satser på at komme op i Ligaen,« lyder det målbevidst.

»Jeg dømmer to kampe om ugen, men vil gerne dømme flere. Jo flere jo bedre.«

Kvartetten, der skal dømme Bo Andersens afskedskamp. Stående Bo Andersen (tv) og den ældste søn, Frederik. På overliggeren de to yngste sønner, Mads og Mathias. Foto: Peter Fredberg

Lige nu dømmer den ældste af sønnerne, Frederik, ingen steder. En knæskade i en kamp i Metal Ligaen mellem Rødovre og SønderjyskE har midlertidigt sat ham ud af spillet.

Han har allerede vist sin klasse som linjedommer i Metal Ligaen og i Continental Cup.

»Bo har inspireret mig 100 procent. Vi har altid haft ishockeyen sammen og rejste tit, da jeg var mindre. Også til Jylland, hvor vi snakkede om kampen på vejen hjem. Jeg har altid godt kunnet lide at bruge tiden sammen med min far. Uden ham var jeg ikke blevet dommer,« siger Frederik.

»Vi har dømt i snesevis af kampe sammen. Og i en juniorkamp var det med mig som hoveddommer og Bo på linjen. Min drøm? At dømme DM-finaler og komme så langt som muligt internationalt.«

Selv om Bo Andersen for længst har sagt stop (bortset fra afskedskampen), gjorde han comeback, da en hoveddommer i sidste sæson i en kamp i Rødovre Centrum Arena mellem Rødovre Mighty Bulls og Herlev Eagles i sidste øjeblik var blevet syg.

»Jeg sad derhjemme, da Kim Pedersen ringede og spurgte, om jeg med kort varsel var klar. Jeg slog selvfølgelig til,« siger Bo Andersen.

Denne signatur husker en speciel historie med Bo Andersen i sidste halvdel af 90’erne i Rødovre.

I den oppiskede stemning i en træningskamp mellem CSKA Moskva og Malmö Redhawks sendte den legendariske russiske coach Viktor Tikhonov i spillergangen i pausen mellem anden og tredje periode en spytklat direkte i ansigtet på den danske dommer.

»En chokeret Malmø-træner havde set det hele og kom ind til mig efter kampen. Han ville bakke mig op, hvis jeg ville gå videre med sagen,« siger Bo Andersen.

»Men det var en træningskamp, og jeg vidste, at Tikhonov ikke ville acceptere matchstraffen. Han var ligeglad. Af hensyn til publikum lod jeg ham blive i boksen i tredje periode. Jeg følte, at det var den bedste måde at håndtere den sag på, da man dengang ikke indberettede fra træningskampe. Det var jo Tikhonov, dét her, og der var ingen grund til at skabe yderligere problemer.«