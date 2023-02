Lyt til artiklen

»Jeg aner ikke, hvad der skal ske næste sæson. Helt ærligt, der er ikke noget på tegnebrættet. Det eneste, der er sikkert, er, at jeg fortsætter i mit arbejde som træner. Jeg elsker sporten. Hvor udfordringen bliver, dét ved jeg ikke.«

Sådan lyder det til B.T. fra landstræner Heinz Ehlers, som stopper samarbejdet med Danmarks Ishockey Union, når hans kontrakt udløber 31. maj.

For mange kom det torsdag som en overraskelse, at det kommende VM til maj i finske Tampere bliver Heinz Ehlers’ sidste opgave i DIU-regi.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er noget dramatisk i min beslutning. Jeg har været glad for mine år som landstræner. Undervejs har jeg takket nej til flere forespørgsler udefra. Nu vil jeg bare prøve noget nyt,« siger han.

Heinz Ehlers vil fortsætte sit arbejde som træner efter VM, men hvor det bliver er et åbent spørgsmål. Foto: Thomas Sjørup

Heinz Ehlers kan se tilbage på en flot periode som ansvarlig for landsholdet. Under VM i Danmark i 2018 var han assisterende træner for Janne Karlsson, inden han overtog jobbet som head coach.

Et dusin sæsoner som træner i Schweiz, én af Europas førende ishockeynationer, var en solid ballast. Og i flere år havde det ligget i luften, at det kun var et spørgsmål om tid, inden Heinz Ehlers blev landstræner i Danmark.

Heinz Ehlers opnåede sin største triumf med landsholdet ved OL i Beijing i 2022, hvor Danmark nåede kvartfinalen. Samme år blev Danmark nr. 9 ved VM i Finland med 12 point.

»Jeg ser tilbage på mine år med landsholdet med stor glæde og stolthed. Og med OL som den ubetinget største oplevelse,« siger han.

»Jeg føler, at vi har rykket os på flere parametre. Sejre inden for de seneste to år over nationer som Sverige, Canada, Tjekkiet og Schweiz, hvem havde troet det.«

Inden Heinz Ehlers tager på sin sidste tur med landsholdet til VM i Finland, hvor Danmark fra 13. maj i rækkefølge møder Ungarn, Frankrig, Østrig, Tyskland, USA, Sverige og Finland, får han syv testkampe.

Sverige spiller 12. april i Vojens og dagen efter i Esbjerg, og ugen efter er de finske verdensmestre værter for to kampe.

Norge spiller 27. april i Odense og 29. april i Frederikshavn, og den sidste test fyres af 9. maj i Rødovre mod Slovenien.