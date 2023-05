Den 79-årige skuespiller Robert De Niro afslører i et interview, at han netop er blevet far – igen.

I anledning af sin nye nyeste film ‘About My Father’ gav den Oscar vindende skuespiller et interview til det canadiske medie ET.

Den aldrende skuespiller, spiller i komedien rollen som hovedpersonens far. Meget naturligt var emnet for interviewet derfor, hvordan Robert De Niro selv er som far. Undervejs sagde intervieweren Brittnee Blair:

»Jeg ved, at du har seks børn.«

Den Oscar vindende Robert De Niro med sin ældste datter Drena De Niro i 2026. Foto Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Den Oscar vindende Robert De Niro med sin ældste datter Drena De Niro i 2026. Foto Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

Men stor var overraskelsen, da den 79-årige skuespiller rettede hende og sagde:

»Syv faktisk. Jeg har lige fået en baby.«



Efterfølgende har en talsmand for De Niro bekræftet historien overfor mediet og også overfor nyhedsbureauet The Associated Press.

Der er derimod ingen forlydender om, hvem der er mor til den nyeste De Niro baby.

Robert De Niro har to ægteskaber bag sig. Med sin første kone Diahnne Abbott har han Drena på 51 og Raphael på 46 år.

Tvillingerne Aaron og Julian på 27 år har han med sin tidligere kæreste Toukie Smith.

Mens hans anden kone, Grace Hightower, er mor til Elliot på 25 og Helen på 11 år.

Men parret blev skilt i 2018, da Robert De Niro var 74 år gammel.