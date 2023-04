Lyt til artiklen

Det kan godt være, at Hollywood-skuespilleren Matt Damon kan vinde Oscars og er en talentfuld manuskriptforfatter. Men han er en elendig roommate.

Det afslørede hans gode ven og tidligere bofælle Ben Affleck, da han torsdag var gæst i det amerikanske talkshow ‘The Late Late Show’.

»Matt er en skøn fyr. Jeg elsker ham. Han er min bedste ven. Han har været god ved mig hele mit liv. Han er en god mand,« fastslog han, men fortsatte så:

»Jeg vil ikke anbefale at bo sammen med ham,« sagde stjernen til værten, James Corden.

Ben Affleck og Matt Damon er for tiden sammen ude for at promovere filmen 'Air'. Foto Ashley Landis. Foto: Ashley Landis Vis mere Ben Affleck og Matt Damon er for tiden sammen ude for at promovere filmen 'Air'. Foto Ashley Landis. Foto: Ashley Landis

Ifølge mediet Hollywood Reporter fortalte Ben Affleck flere historier fra dengang han selv og hans bror, Casey Affleck, som unge boede sammen med den i dag 52-årige Matt Damon.

Efter i årevis at have ryddet op efter vennen gik Affleck-brødrene ifølge Ben Affleck i strejke og nægtede i to uger at løfte en finger i lejligheden.

Tanken var, at det skulle tvinge kammeraten til at træde i karakter og rydde op efter sig selv, men ifølge Affleck har vennen en særlig evne til at overse rod og nægter at anerkende, at ting skal ‘smides ud eller ryddes op’, når man er færdig med dem.

»Vi kom hjem en dag, mig og ham (Casey, red.) Matt sad mit i stuen i shorts og T-shirt og spillede ’92 Sega Hockey’, omringet af store bunker af skrald. Pizza-bakker … jeg kiggede ned i den her sushi-box, der var halvanden uge gammel, og der var maddiker. Vi kunne kun sige: Vi overgiver os … Du er for god,« sagde han ifølge Hollywood Reporter.

De to venner spillede sammen i filmen ‘Good Will Hunting.’ Siden har Matt Damon medvirket i film som ‘'The Talented Mr. Ripley' og 'The Departed', mens den 50-årige Ben Affleck har spillet med i blandt andet ‘Bounce’, ‘Pearl Harbor’ og ‘Armageddon’.

For nylig mødtes de igen på optagelser til filmen ‘Air’, som Ben Affleck instruerer. Det kan godt være, at Ben Affleck ikke vil bo sammen med sin gamle ven, men han anerkender hans talent som skuespiller.