»Jeg driller ham med alderen hver dag. Også hvor langsom han er, og hvordan han ikke passer til den nye generation.«

Ordene kommer fra Mathias Gidsel, og drillerierne er rettet mod hans 41-årige klubkammerat Hans Lindberg.

Den mangeårige landsholdsfløj har nemlig meldt ud, at han alligevel ikke stopper karrieren efter denne sæson i den tyske hovedstadsklub Füchse Berlin, men i stedet snupper en sæson mere.

Dermed foretager Füchse Berlin noget af en kovending, der til dels skyldes, at en af fremtidens højrefløje i klubben, svenske Valter Chrintz, kæmper med en alvorlig knæskade.

Hans Lindberg jagter i øjeblikket scoringsrekorden i Bundesligaen, hvor han mangler 23 mål for at overgå sydkoreaneren Yoon Kyung-shins 2905 scoringer.

Hans Lindberg jagter i øjeblikket scoringsrekorden i Bundesligaen, hvor han mangler 23 mål for at overgå sydkoreaneren Yoon Kyung-shins 2905 scoringer.

»Det er en fantastisk historie, at man kan blive ved med at skrive videre på – især efter det sidste punktum er sat, og han så alligevel formår at sno sig uden om dette,« siger Mathias Gidsel og fortsætter:

»Han bliver jo nok den mest scorende gennem tiden, og han er generelt en enorm vigtig mand på vores hold. En ting er, at alle kan se, at han er en vildt dygtig håndboldspiller, men en anden ting er, at man med den alder har noget rutine at bidrage med, som bare er guld værd.«

Hans Lindberg er for kort tid siden vendt tilbage efter en skadespause og blev hyldet af Füchse Berlin-publikummet, da Kadetten Schaffhausen blev besejret i European Leagues kvartfinale.

Selvom superstjernen Mathias Gidsel stikker til sin holdkammerat, så er det også stadig den rutinerede Hans Lindberg, der fører på de interne linjer i klubben.

»Han er stadig den mest scorende på vores hold, så jeg kan jo ikke rigtig sige noget der heller,« lyder det fra Mathias Gidsel med et stort smil på læben.