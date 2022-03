Et point eller to point? Det er spørgsmålet.

Når Aalborg Håndbold onsdag aften spiller mod Montpellier i Champions League, så ved de reelt ikke, hvor langt de er foran den franske klub i tabellen.

Som det ser ud lige nu, er Aalborg nemlig på førstepladsen i gruppen med 18 point. På tredjepladsen ligger Montpellier med 16 point.

Det, vil alle nok kunne regne sig frem til, er et forspring på to point. Men helt så lige til er det ikke.

Er Aalborg Håndbold købt eller solgt inden aftenens opgør mod Montpellier i Champions League? Det vil direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen, gerne have afklaret. Foto: Henning Bagger

For EHF har endnu ikke afgjort, hvad der sker i tabellen efter det hviderussiske hold Meshkov Brest er blevet smidt ud af turneringen, efter Rusland, som Hviderusland støtter, har invaderet Ukraine.

»Det er ikke godt nok, at man ikke kan træffe en beslutning. Det er jo altafgørende for nogle klubber at få at vide, når der kun er to runder tilbage,« siger Jan Larsen, der er direktør i Aalborg Håndbold.

Som han ser det, er der to mulige udfald. I det ene tilfælde taberdømmes det hviderussiske hold i de resterende kampe, mens resultaterne fra de spillede kampe får lov at stå.

Den anden løsning er, at alle kampe mod hviderusserne annulleres.

Og der er ingen tvivl om, hvilken løsning, Jan Larsen foretrækker. Montpellier har nemlig spillet uafgjort mod hviderusserne, hvilket med den sidstnævnte løsning vil bringe Montpellier et point tættere aalborgenserne.

»Jeg ser helst, at man gør ligesom under corona, hvor man taberdømte et hold, hvis de ikke kunne stille op. For os er der jo stor forskel på, om vi går ind til kampen med et eller to points forspring,« siger direktøren og fortsætter:

»Men vi kan jo ikke tvinge en afgørelse ud af dem, selvom vi har rykket for det.«

Jan Larsen forsikrer dog, at klubben ikke spekulerer i det i forberedelserne til kampen mod Montpellier, som spilles på franskmændenes hjemmebane klokken 20.45.

»Vi går efter at vinde alle kampe. Men det er jo rart at vide, hvad betingelserne er også for modstanderholdet,« slutter direktøren.