Navnet Bent Jensen siger formentlig ikke den almindelige dansker ret meget.

Det er lidt halvkedeligt. Ganske ordinært – uden det swung og særpræg, som forældre jagter så intensivt i dag, når de navngiver deres børn.

Men der er intet kedeligt i at sidde over for milliardæren med selvsamme navn, som står bag T. Hansen og vurderes til at være god for 2,6 milliarder kroner.

»Så kører det for dig« er hans virksomheds slogan. Et slogan, der meget vel kan være dedikeret til Bent Jensens snakketøj, der kører derudad i en fart, som ville give en betinget frakendelse af kørekortet.

Han når nærmest i ét og samme åndedrag forbi krigen i Ukraine, Tarok, Politikommissionen, Københavns udvikling som hovedstad og den grønne omstilling. Det hele på klingende fynsk.

Men B.T. er på besøg for at tale om Bent Jensens rolle i Fredericia HK. For den sovende kæmpe, der tidligere var den ubestridte alfahan i dansk håndbold, er blevet den 53-årige rigmands øjesten.

Han er formand og hovedsponsor i klubben samt navnesponsor for hjemmebanen T. Hansen Arena – og har i det hele taget været primus motor i en stor genopbygning, der skal føre fredericianerne tilbage til tidligere tiders storhed, hvor man i en periode havde patent på DM-titlen.

Den del vender vi tilbage til senere.

Foto: Kent Ramsussen / Byrd Vis mere Foto: Kent Ramsussen / Byrd

Først trænger det mest oplagte spørgsmål sig på. Når han er god for så mange penge og med et snuptag kan gøre Fredericia HK til verdens rigeste klub og en magtfaktor i både Danmark og Europa – hvorfor i alverden er han så ikke for længst hoppet i spenderbukserne og har rakt ud efter guldet?

Hvorfor har han i stedet taget det lange, seje – og anonyme – træk siden 2015, hvor han blev valgt som formand, da klubben lå i 2. division og var ved at komme sig efter en konkurs og tvangsnedrykning i 2012.

»Spørgsmålet er: Hvem ville det være sjovt for? For mig er det afgørende, at det er forankret i en klub og bliver bygget ordentligt op. Ellers får det meget en tendens til sådan noget: ‘Se, hvad jeg kan’. Og det er jeg ikke interesseret i,« siger Bent Jensen og fortsætter:

»Vi kunne nok have fundet midlerne til at gøre det hele meget mere voldsomt. Men vi har jo virkelig gjort en dyd ud af, at det skal ske stille og roligt. Vi skal have hele byen med,« siger han og kommer så helt automatisk ind på det emne, der er uundgåeligt, når man taler om store penge og dansk håndbold.

Det er naturligvis AG København og Jesper ‘Kasi’ Nielsen. Sporene efter klubbens storhed og fald gør indtryk og er i Bent Jensens øjne et eksempel på, hvordan man ikke skal bygge tingene op.

»Faren er jo, at man laver et ‘Kasi-hold’. Faren er, at man køber noget, og så har man ikke råd til det. Vi vil gøre det på en ordentlig måde – på samme måde som Aalborg, Skjern og de andre tophold, der har styr på deres økonomi.«

»'Kasi' viste, hvad man egentlig er i stand til, hvis man bare giver los. Det var jo fantastisk håndbold på banen. Men han brugte langt mere, end der var i kassen. Det var rimeligt let at se, at der var en ubalance. Det var jo reelt at fyre med mahogni. Der gør vi det anderledes,« siger Bent Jensen, der dog ikke vil afsløre, hvor mange penge han har postet i Fredericia HK.

Men hvis du ville, kunne du jo godt skubbe lidt hurtigere på klubbens udvikling, uden at det hele ender i en konkurs?

»Ja, men spørgsmålet er, om vi ikke kommer meget mere sikkert i havn ved at gøre det på en anden måde, selvom det tager noget tid,« siger han og uddyber:

»For der er også en fare ved, at man bare køber alle de dyreste og bedste spillere. Det er jo ikke sikkert, man får det mest homogene hold og noget, der er varigt for klubben. Medmindre man bare bliver ved med at kaste penge ind i det. Og det er jo helt fundamentalt forkert bare at stå og kaste penge ud over altanen. Det har jeg ikke lyst til,« siger Bent Jensen, der er nummer 72 på listen over Danmarks rigeste personer.

Der er altså ingen udsigt til, at Fredericia HK pludselig bliver Bent Jensens legeplads. Uanset hvor stor T. Hansen måtte vokse sig.

Dertil ligger en afdæmpet opvækst i Middelfart for dybt i ham.

Blå bog Navn: Bent Jensen Alder: 53 år Privat: Gift med Diana og far til fire børn i alderen 19-26 år Eneejer af T. Hansen Gruppen, som står bag T. Hansen-butikkerne. Han stiftede selskabet i 1991 i sin daværende kærestes navn. På Økonomisk Ugebrevs seneste opgørelse over de 100 rigeste personer i Danmark indtager han en plads som nummer 72. Bent Jensen vurderes til at være god for 2,6 mia. kroner. I 2015 blev han valgt som formand i Fredericia HK, hvor han også er hovedsponsor og navnesponsor for hjemmebanen T. Hansen Arena.

Han voksede op i et hjem, hvor moderen arbejdede i omsorgssektoren, og faren var bagermester. Altså lå det ikke ligefrem i kortene, at han en dag skulle blive milliardær.

Men da han som 16-årig købte en Yamaha-knallert, satte den i stand og solgte den videre med en fortjeneste på 1500 kroner, gik der et lys op for ham.

»Det der… Det er satanedeme let. Det er det, jeg skal!« tænkte han.

Sådan blev de første små sten lagt til det, der i dag er et af landets helt store erhvervseventyr.

Før det kom så langt, insisterede moren dog på, at sønnike skulle have sig en uddannelse, så Bent Jensen måtte først på gymnasiet og derefter i lære i banken, før han for alvor fik fyret op under T. Hansen.

Og navnet på hans virksomhed og livsværk? Ja, det er opkaldt efter hans daværende kæreste Trine Hansen.

I sig selv fortæller det en hel del om Bent Jensen.

»Jeg har ikke behov for at skulle være synlig som person. Det er fint for mig, at folk ved, hvem der står bag. Man kan sige, at jeg må godt være en del af handlingen, men det skal ikke handle om mig. Det er mod min natur. Det er også derfor, jeg har fastholdt navnet på mit selskab,« siger han.

Foto: Kent Ramsussen / Byrd Vis mere Foto: Kent Ramsussen / Byrd

Derfor kommer man heller ikke til at se Bent Jensen gøre krav på en offentlig plads som kransekagefigur i Fredericia HK. Ligegyldigt, hvor stor succes der måtte komme.

For ham handler det om at give byen, som han flyttede til i 2000, noget at være stolt af. Og så handler det om kærlighed og dedikation til klubben, han har fulgt, siden han var barn.

Det er også forklaringen på, at Bent Jensen er enormt glad for, at det er lykkedes at hente Gudmundur Gudmundsson som ny træner fra næste sæson.

Manden, der førte Danmark til OL-guldet i 2016, er et perfekt match til klubben, forklarer han – den islandske håndboldprofessors utrættelige arbejdsindsats og engagement er både berømt og berygtet i håndboldverdenen.

Det er samme indstilling, Fredericia ønsker hos spillerne, og det er forklaringen på, at de tidligere har vendt tomlen ned, selvom de har haft muligheden for at skrive kontrakt med stjernenavne.

»Vi har jo haft snakke med store spillere, men hvis vores indtryk er, at det kun handler om dollars, så står vi af. Det kan vi slet ikke med. Vi har også oplevet, at når vi har lavet en aftale, så er der nogle spillere, der kommer tilbage og lige vil have noget ekstra i lønposen, inden de skriver kontrakten under. Den går heller ikke – vi har aftalt noget. Det er det, du får. Hverken mere eller mindre. Vi skal kunne regne med hinanden.«

»Vi behandler folk ordentligt. Det er – og skal være – et af vores kendetegn. Både når det gælder økonomi og generelt. Som min mor altid sagde til min storebror og mig: ‘Der er ikke nogen, der er for store til at hilse på andre. Men der er nogle, der er for små’. Det er meget rigtigt, synes jeg,« siger han og tilføjer:

»Derfor kan man stadig godt have store ambitioner.«

Fakta om Fredericia HK Fredericia HK blev stiftet i 1990 på licensen fra Fredericia KFUM, som vandt DM fem gange i træk fra 1975-1979. Klubben gik konkurs i 2012 og blev tvangsnedrykket fra 1. division til Jyllandsserien. I 2019 rykkede klubben igen op i ligaen. I år har klubben for første gang siden oprykningen sikret sig plads i slutspillet. Klubbens træner er Jesper Houmark, men i næste sæson overtager Gudmundur Gudmundsson tøjlerne.

Og så er vi tilbage ved indledningen. For man skal ikke tage fejl. Ambitionerne er så absolut til stede hos Bent Jensen & co.

Der er lagt en strategi, som dikterer, at Fredericia HK skal i topfire i næste sæson, vinde medaljer året efter, og i perioden 2025-2029 skal man mindst én gang vinde mesterskabet.

Heri ligger en lille hilsen til den gyldne epoke fra 1975-1979, hvor Fredericia KFUM vandt DM-guld fem gange i træk med koryfæer som Anders Dahl Nielsen og Mogens ‘Muggi’ Jeppesen på holdet.

Et nyt sæt guldmedaljer skal altså bare ikke ske med blankochecks ad libitum fra Bent Jensens hånd.

Derfor har han blandt andet også taget initiativ til, at Fredericia får et potent talentakademi op at stå, så man kan etablere en fødekæde til førsteholdet, og det arbejde er allerede godt i gang.

Han pønser ligeledes på at få udbygget T. Hansen Arena på sigt, så man kan få flere tilskuere ind og booste entréindtægterne, når man efter planen skal spille med i toppen i ligaen og deltage i de europæiske turneringer. Selvom den nuværende arena må siges at være relativt ny, efter den blev færdigrenoveret for små 50 millioner kroner i 2019.

Det matcher meget godt den beskrivelse af Bent Jensen, som folk omkring ham giver. Han er en mand på konstant jagt efter fremdrift. I konstant bevægelse.

Ansættelsen af Gudmundur Gudmundsson var en tydeliggørelse af ambitionerne over for omverdenen. Sådan et navn er ikke billigt, og selvom han ikke vil ødsle med pengene, så er Bent Jensen da også godt klar over, at det kræver økonomisk pondus at løfte holdet helt til tops fra den aktuelle sjetteplads i ligaen.

DM-guldet kommer ikke af sig selv – slet ikke med det projekt, som Aalborg Håndbold har gang i.

»Vi er også klar til at stille kanonen ind, når det er nødvendigt. Basalt set bliver vores start-syver nu vel nok til vores b-kæde, hvis man skal helt op og kæmpe med om guldet. Der er en enkelt eller to fra holdet, som vil vokse med og udvikle sig. Så selvfølgelig skal der også investeres. Det skal bare være på den rigtige måde,« siger Bent Jensen.

Ville du være klar med et engangsbeløb, hvis I nu for eksempel havde fået muligheden for at hente Mikkel Hansen i stedet for Aalborg? Eller hvis I får en lignende mulighed i fremtiden?

»Jeg tror nok, vi ville finde pengene. Kommer mulighederne, skal vi nok være klar til at gribe dem. Men det skal ikke kun være én person eller ét firma, der gør det hele. Det er ikke vores filosofi,« siger Bent Jensen og fortsætter:

»Selvfølgelig kræver det nogle penge at komme til tops. Sådan er det. Men Fredericia er også traditionelt set en arbejderby, så vi skal også leve på, at vi vil det mere end de andre, og at hele byen er med. Både i forhold til tilskuere, virksomheder og sponsorer. Og det tror jeg på, at vi nok skal nå. Vi har allerede en rigtig god opbakning, og historikken med håndbold er så stor i byen, at det hele ligger og ulmer under overfladen. Det skal bare forløses.«