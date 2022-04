1. Skyder skarpt med ord

Kan man slå med ord, og hvis ja, hvordan vil det så lyde?

Svaret er ja. Og hvis man er interesseret i at lære, hvordan det lyder, skal man bare tage i Aalborghallen 7. april, hvor satireparret Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm optræder.

Den fiktive seniorkorrespondent og hendes bævrende medjournalist tager jer gennem en ny omgang politisk satire, som helt sikkert ikke bliver kedeligt.

Læs mere om arrangementet på Aalborg Kongres & Kultur Centers hjemmeside.

2. Få smurt stemmen

Har du sangstemme om en disneyprinsesse, eller har du bare intet imod at udstille dig selv og din rustne skønsang foran et publikum?

Så kan det være, at du skal være med til Aalborg-mesterskabet i karaoke på Café Frederiksberg lørdag 9. april.

Vinder du, kan du gå hjem med intet mindre end præmier som et gourmetophold for to, en kæmpe pokal eller en studieindspilning.

Bliv klogere på, hvordan du kickstarter din sangkarriere, på Facebook-begivenheden.

3. Drinks i det fri

Beklager, alle mænd, men den her er kun for det kvindelige køn.

Har du brug for at få luftet vandreskoene og få lidt godt til ganen, er søndagens fælles luksusgåtur for kvinder nok lige noget for dig.

Her bliver du ført rundt på en 15 kilometer lang gåtur i Rebild, hvor der gøres stop undervejs for blandt andet at smage på gin&tonics og få serveret dejlig frokost.

Man kan læse mere og melde sig til gennem begivenheden på Facebook.