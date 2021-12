Gyserfinalen er en realitet.

Et kaotisk grandprix på Saudi Arabiens nye Jeddah Corniche Circuit skabte en af de mest spændende Formel 1-finaler nogensinde: Inden Abu Dhabis Grand Prix i den kommende weekend har Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Lewis Hamilton (Mercedes) begge 369,5 point!

Og efter det højdramatiske grandprix i Jeddah er fronterne i Formel 1-krigen trukket skarpere op end nogensinde.

Løbet på den lynhurtige men smalle bane ved Det Røde Hav måtte afbrydes to gange og hele fem gange måtte man aktivere enten den rigtige eller den virtuelle safetycar.

Lewis Hamilton var udmattet efter det dramartiske løb i Jeddah. Foto: Grand Prix Photo

Hamilton og Verstappen kom i clinch allerede i første sving, og senere fulgte flere små sammenstød. I de tætte kampe var Verstappen af banen flere gange, og ved et par lejligheder blev han beordret til at give sin placering tilbage til Hamilton.

På 37. omgange gik det helt galt. I et forsøg på at forsvare sin føring var Verstappen kortvarigt røget udenfor banen. Efter den ulovlige manøvre blev han beordret til at lade Hamilton kommer forbi, men heller ikke denne relativt simple manøvre kunne de udføre uden at ramme hinanden.

Hamilton kørte op bag i Verstappen og beskadigede sin frontvinge. Efter løbet gik bølgerne højt i paddocken: Havde Verstappen ’bremsetestet’ Hamilton med vilje? Eller havde Hamilton bare fejlbedømt situationen?

»Jeg forstår det ikke: Jeg sænkede farten for at lade ham komme forbi, men det ville han åbenbart ikke, og så ramte han mig,« forklarede Verstappen efter løbet.

Max Verstappen klagede efter løbet over de mange straffe der i dag præger Formel 1. Foto: Grand Prix Photo

Mod slutningen, da Verstappens dæk var nedslidte, kom Hamilton alligevel forbi, og hollænderen fik efterfølgende en fem sekunders tidsstraf.

»jeg prøver bare et køre race – men i dag handler Formel 1 mere om at uddele straffe end at køre race,« klagede Verstappen.

Med Hamilton som vinder og Verstappen på andenpladsen plus et ekstra point til englænderen for at sætte løbets hurtigste omgang, sluttede de to titelrivaler Saudi Arabiens Grand Prix med hver 369,5 point.

I pitten skiftede teamcheferne Toto Wolff (Mercedes) og Christian Horner (Red Bull) til at bidrage underholdningen. Ved et af sammenstødene mellem Verstappen og Hamilton blev den ellers så kølige Wolff så rasende, at han med fråde om munden smadrede sit headset mod et bord.

Nu har kørere og teamchefer en uge til at køle ned inden Abu Dhabis Grand Prix: Efter 22 løb siden marts afgøres Formel 1-VM 2021 på søndag Yas Marina-banen mellem klokken 17.00 og 19.00 lokal tid!