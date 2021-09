LEGO er på vej ind i Formel 1 – men ikke som den sponsor, der kunne sikre Christian Lundgaard eller Frederik Vesti en fremtid i kongeklassen.

Det er arrangørerne af det kommende grandprix i Jeddah, Saudi-Arabien 5. december, der i samarbejde med LEGO vil bygge verdens største model af en Formel 1-bil.

Projektet starter allerede i næste uge, og det vil efter planen tage en uge at bygge bilen med i alt cirka 500.000 klodser i Red Sea Mall.

Man forventer at den saudiarabiske LEGO-racer vil blive anerkendt af Guinness World Records.

Den nu tidligere chef for LEGO-koncernen Kjeld Kirk Christiansen har vist stor interesse for Formel 1 og besøgt Kevin Magnussen ved forskellige løb. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Den nu tidligere chef for LEGO-koncernen Kjeld Kirk Christiansen har vist stor interesse for Formel 1 og besøgt Kevin Magnussen ved forskellige løb. Foto: Grand Prix Photo

De første klods – ’grundstenene’ – vil den 15. september blive placeret af de saudiarabiske prinser Saud bin Abdullas bil Jalawi og Sultan al-Abdullah Al Faisal.

Hver af de cirka 500.000 klodser skal efter planen ’købes’ af lokale, og de indsamlede beløb går ubeskåret til den nationale velgørenhedsfond Ehsan.

Mange danske racerkørere har gennem tiderne forsøgt at få LEGO som sponsor, og den nu tidligere chef for koncernen Kjeld Kirk Christiansen har flere gange været Kevin Magnussens gæst ved Formel 1-løb.

LEGO er aldrig gået ind i sporten som sponsor af enkelte kørere eller teams, men har arbejdet tæt sammen med for eksempel Ferrari og Renault om forskellige LEGO Formel 1-modeller.