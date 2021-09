Mens Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Lewis Hamilton (Mercedes) kæmper om VM har Formel 1 fået et nyt, gammelt topteam: McLaren scorede for 14 dage siden en 1-2 sejr Daniel Ricciardo og Lando Norris i Italiens Grand Prix, og søndag starter Norris det russiske grandprix fra pole position.

Kvalifikationen i Sochi blev en kaotisk affære på en regnvåd bane, der tørrede mere og mere op.

Mod slutningen var der et smalt, tørt spor, som en række kørere udnyttede til at skifte til tørvejrsdæk. Norris var næsten et halvt sekund hurtigere end Carlos Sainz Jr (Ferrari) på andenpladsen og havde et helt sekund ned til George Russell (Williams-Mercedes) på tredjepladsen.

»Det føles fantastisk – jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det var en forvirret kvalifikation, men det var den rigtige beslutning at satse på slicks (tørvejrsdæk, red.),” sagde Norris efter karrierens første pole position.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) starter på grund af et motorskift fra sidste række, men håber på et sjovt løb i Sochi. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen (Red Bull-Honda) starter på grund af et motorskift fra sidste række, men håber på et sjovt løb i Sochi. Foto: Grand Prix Photo

Både Jan (1995) og Kevin Magnussen (2014) har kørt løb for McLaren, der efter en lang nedtur nu er på vej tilbage til toopen. Indtil for 14 dage siden havde teamet ikke vundet et grandprix siden 2012, men nu ligger McLaren på tredjepladsen i konstruktør-VM, 13,5 point foran Ferrari på fjerdepladsen. McLaren (otte VM-titler for konstruktører, 183 grandprix-sejre) og Ferrari (16 VM-titler, 238 grandprix-sejre) er de to ældste og mest vindende teams i Formel 1-historien.

Lewis Hamilton, der havde en mindre afkørsel i kvalifikationen i Sochi, starter fra fjerde position.

»Jeg lavede en fejl på vej ind i pitten, og den er jeg utroligt skuffet over. Jeg undskylder – både overfor teamet her i Sochi og overfor alle medarbejderne hjemme på fabrikken. Det er ikke den slags fejl, de bør se fra en mester,« sagde Hamilton.

Hans VM-rival Max Verstappen starter bagest i feltet på grund af et motorskift.

Lewis Hamilton røg af den regnvåde bane, og undskyldte efterfølgende overfor hele teamet. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Lewis Hamilton røg af den regnvåde bane, og undskyldte efterfølgende overfor hele teamet. Foto: Grand Prix Photo

»Jeg kørte ikke ret mange omgange for ikke at risikere noget. Men vi har justeret bilen godt, og jeg tror på, vi søndag får et sjovt løb og så mange point som muligt,« sagde hollænderen.

På grund af regnvejret aflyste arrangørerne løb for både Formel 2 og Formel 3. Det lykkedes at gennemføre et af de to planlagte Formel 2-løb, og her blev Christian Lundgaard nummer syv.

Søndag satser man på at afvikle hovedløbene både for Formel 2 og Formel 3, hvor Lundgaard og Frederik Vesti fra starter henholdsvis 12.- og fjerdepladsen.