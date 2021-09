38 tusindedele sekund – så lidt var der mellem VM-rivalerne Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Lewis Hamilton (Mercedes) under kvalifikationen til Hollands Grand Prix i Zandvoort.

Verstappen starter sit hjemmebane-grandprix på pole position, men ved siden af sig har han Hamilton, og lige bag ham holder englænderens loyale løjtnant Valtteri Bottas.

»Det er en fantastisk følelse at få pole position på hjemmebane. Men det bliver et svært løb i morgen,« sagde Verstappen, der har sin andenkører Sergio Perez helt tilbage i ottende startrække.

Uden for banen accelererede kampen mellem Red Bull og Mercedes yderligere. Mercedes har de sidste måneder spurgt det internationale bilsportsforbund FIA om lovligheden af både Red Bulls bagvinge og deres pit-udstyr, og på den baggrund formået at hæmme konkurrenten.

Max Verstappen foran sine fans – 'den orrange hær' – på Zandvoort-banen. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen foran sine fans – 'den orrange hær' – på Zandvoort-banen. Foto: Grand Prix Photo

Nu bryder Red Bull tilbage: Teamet har bedt FIA om at kikke på den nyeste version af Mercedes-motoren, som man mistænker for at køle indsugningsluften lige (u)lovligt meget.

Mercedes' teamchef Toto Wolff er kun glad for det seneste slag i Formel 1-krigen.

»For os er det skønt, at de (Red Bull, red.) bruger tid på den slags. Det er kun godt, hvis det distraherer dem.«

Red Bull og Mercedes er også kommet i clinch omkring den tidligere Formel 1-kører Alex Albon. Thailænderen mistede sin plads i Red Bull-teamet efter en skuffende 2020-sæson, men er stadig på kontrakt hos energidrik-giganten.

Toto Wolff er kun glad for, at Red Bull-teamet mister fokus ved at mistænke Mercedes-motoren. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Toto Wolff er kun glad for, at Red Bull-teamet mister fokus ved at mistænke Mercedes-motoren. Foto: Grand Prix Photo

Nu forsøger Red Bull at hjælpe Albon frem til et comeback i kongeklassen, og en af de få ledige pladser er hos Williams-teamet. Problemet med den plan er bare, at Williams med en motor- og gearkasse-kontrakt er tæt forbundet med Mercedes.

»Vi arbejder hårdt på at finde en plads til Alex i 2022-feltet. Og jeg håber virkelig ikke, at Mercedes blokerer for hans chancer hos Williams,« siger Red Bull-teamchef Christian Horner, der under kvalifikationen også nåede at antyde, at Mercedes fifler med de varmetæpper, der får dækkene op på arbejdstemperatur inden bilerne sendes på banen.

Næste slag i krigen mellem Red Bull og Mercedes starter søndag klokken 15.00, når de røde lamper slukker i Zandvoort.