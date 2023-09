Lad være med at bruge alternative tjenester, hvis du vil opsige dit TV 2 Play-abonnement.

Sådan lyder det nu i en advarsel fra TV 2.

For det kan resultere i en uventet regning.

»Det kan komme til at koste dig 200-300 kroner efterfølgende, som virksomheden vil anmode dig om via en faktura, du modtager på mail,« skriver TV 2.

Den danske tv-stationen henviser specifikt til de udenlandske hjemmesider bymetis.dk og xpendy.com, der begge tilbyder brugere at stå for opsigelser af mange forskellige abonnementer.

Og altså ikke kun for TV 2 Play.

På de pågældende hjemmesider skal man som bruger typisk udfylde en formular med de nødvendige oplysninger.

TV 2 påpeger, at man lige så godt kan gå direkte til kilden.

»Hvis du har brug for at opsige dit TV 2 Play-abonnement, anbefaler vi dig altid kun at vælge den opsigelsesformular, som findes inde på TV 2s hjemmeside,« lyder det fra tv-stationen.