Første gang Emma forsøgte at sælge noget på Den Blå Avis (DBA), faldt hun i kløerne på en svindler.

Hun blev udsat for et klassisk tilfælde af phishing, og svindleren fik adgang til hendes MitID-konto.

B.T. skrev mandag aften, at blandt andet DBA var ude at advare mod svindlere, men Emma fik først læst artiklen, efter at hun var blevet udsat for svindelnummeret.

Hun er 23 år og fra hovedstadsområdet. Mandag aften sætter hun en kaffemaskine til salg for 400 kroner på DBA.

»Jeg har tidligere købt ting på DBA, men aldrig solgt noget før,« fortæller hun til B.T.

Hun bliver kontaktet af en køber, Elina N., som beder Emma om at sende telefonnummer. Hun skriver også, at hun har betalt for levering via DAO og sender en sms med et link.

Emma klikker på linket og kommer ind på en side, der ligner DAO.

»Her stod salgsprisen på 400 kroner, og jeg skulle så indtaste mine kontooplysninger for at få pengene,« fortæller Emma.

Til slut bliver hun bedt om at godkende med MitID.

»Det gør jeg, og får så besked fra MitID om, at jeg er ved at logge ind, og der går en time, før jeg kan logge ind igen.«

På det tidspunkt aner Emma ikke uråd og er på vej i seng, da hun får besked om, at hun nu kan logge på MitID igen.

Hun kigger lige på det og kan se, at hendes telefonnummer i MitID er ændret til et udenlandske nummer.«

Det har landekoden +44, hvilket betyder at nummeret er fra Storbritannien.

På det tidspunkt går det op for Emma, at der er noget helt galt.

»Jeg går i panik og tænker, at jeg har fucket op.«

Hun skynder sig at logge ind på MitID og ændre telefonnummeret til sit eget nummer. Hun kan dog se, at der er blevet installeret en ny MitID-app.

»Det er sket på en iPhone 6, og jeg har selv en iPhone 12,« fortæller hun.

»Da jeg ser det, spærrer jeg mit kort, og får slettet den nye app i MitID«.

Hun får dog straks igen en besked om, at hendes telefonnummer i MitID er blevet ændret.

Og lige pludselig kan hun ikke længere kommer på MitID.

»Heldigvis er der mulighed for at spærre MitID uden at være logget ind, hvilket jeg får gjort.«

Efterfølgende har Emma meget svært ved at falde i søvn.

»Det eneste, jeg kunne tænke på, var, om der nu blev optaget alle mulige lån i mit navn, og hvad der ellers kunne ske,« fortæller hun.

»Tirsdag morgen ringer jeg så til MitID og får dem til at lukke det helt ned. Nu skal jeg en tur omkring Borgerservice for at blive oprettet igen.«

Heldigvis ser det foreløbig ud som om, at Emma slap med skrækken.

»Via netbank, som jeg kan tilgå via en app på min telefon, kan jeg se, at der ikke er hævet penge, men jeg har fået besked af min bank på at være ekstra opmærksom de kommende dage,« fortæller hun.

Hun har også skrevet til DBAs kundeservice og anmeldt brugeren Elina N.

