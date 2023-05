Hvis du forsøger at komme af med en cykel eller de gamle spisebordsstole på DBA eller Facebook Marketplace, skal du være ekstra påpasselig for tiden.

Både DBA og Lån & Spar Bank advarer om forsøg på svindel.

Svindlen foregår ved, at fup-købere kontakter dig. Det er dog ikke din vare, men dine kontooplysninger, som de er ude efter.

De falske købere sender dig et phishinglink, som ligner DBA eller fragtudbydere som DAO, UPS, GLS eller PostNord.

Her vil de have dig til at indtaste dine kortoplysninger og godkende med MitID for at modtage betalingen af varen.

Ifølge DBA henvender svindlerne sig typisk med formuleringer som:

»Jeg har allerede betalt for leveringen, og du skal få pengene fra linket. Kureren ringer til dig i morgen.«

Hverken DBA eller Facebook Marketplace tilbyder betaling via link, og de arrangerer ikke fragt af varer, advarer Lån & Spar Bank om.

Hvad er phishing? Falske mails og sms’er kaldes henholdsvis phishing og smishing.

Afsenderen forsøger at få dig til at udlevere personlige oplysninger. Det kan for eksempel være betalingskortoplysninger, MitID-oplysninger eller andre private oplysninger.

Ingen reelle virksomheder eller myndigheder anmoder om dine betalingskortoplysninger, dit NemID/MitID eller andre log-in-informationer via e-mail eller sms. Du skal derfor undlade at svare. Kilde: Digital.dk

Svindlerne forsøger også at få fat i din mailadresse. For eksempel ved at skrive:

»Kan du sende mig din e-mailadresse? Jeg betaler for leveringen på hjemmesiden og angiver alle mine kontaktoplysninger der.«

Derved kan de flytte kommunikationen væk fra DBA og over på WhatsApp, sms eller e-mail.

Fidusen er, at så kan svindleren fortsætte dialogen, selvom DBA for eksempel har blokeret svindleren fra deres site, skriver DBA.

Hvis du har indtastet dine kortoplysninger på en falsk side, skal du straks spærre dit kort.