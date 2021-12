Priserne banker i vejret. Det kommer dit rådighedsbeløb også til i 2022.

Det er Mathias Dollerup Sproegel, der er makroanalytiker hos Sydbank, der har de gode nyheder til din økonomi med.

Og det er ikke så lidt en typisk dansk familie kan se frem til.

Det er det rødglødende arbejdsmarked, som vi ser lige nu, der blandt andet medvirker til, at danskerne får flere penge imellem hænderne.

»Samtidig har galoperende energipriser gjort et stort indhug i rådighedsbeløbet i 2021. Når vi sammenholder den høje inflation og det kogende arbejdsmarked, så forventer vi ganske rundhåndede lønstigninger i 2022 på 3,5 procent. Det vil øge husstandsindkomsten med over 2.500 kroner per måned før skat,« skriver Mathias Dollerup Sproegel i en kommentar til mediet.

B.T har flere gange skrevet om, hvordan priserne lige nu banker opad, og gør det dyrere at være dansker. I sidste uge kom de højeste stigninger i forbrugerpriserne i Danmark i 13 år, da Danmarks Statistik offentliggjorde, at inflationen havde ramt 3,4 procent i november.

Mathias Dollerup Sproegel understreger overfor Finans, at danskerne skal forberede sig på, at de høje varme- og benzinregninger vil hænge ved i 2022. Det samme gør sig ikke gældende ved energipriserne, der ikke ventes at stige mere i 2022.

