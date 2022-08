Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag morgen væltede det ind med dårligt nyt på forbrugerfronten.

Inflationen i Danmark steg igen, viste tal fra Eurostat. Forbrugertilliden er fortsat historisk lav, viste tal fra Danmarks Statistik. Og så satte de voldsomt stigende elpriser i Danmark endnu en gang rekord tirsdag.

Men hvad betyder alt det her, og hvor peger det hen? Har vi kurs mod recession og økonomisk nedtur i Danmark?

B.T. har bedt tre førende økonomer om at vurdere situationen.

Louise Aggerstrøm Hansen, cheføkonom i Danske Bank

»Forbrugerne er ekstremt negative på grund af de høje priser. Vi kan se de stigende priser hele tiden: Når vi er i supermarkedet, når vi får en elregning, når vi tanker bilen og så videre. Så det er meget konkret, og det rammer stort set alle. Det sætter sig tungt i humøret og stemningen.«

Har vi kurs mod en recession?

»Der er ikke nogen tvivl om, at der bestemt er en væsentlig risiko for recession – både i Europa og også herhjemme. Men dansk økonomi er bedre kørende end mange andre steder. Vi har lige set beskæftigelsen stige med 7.000 personer, og vi ser stadigvæk ikke krisetegn i forbruget.«

»Dansk økonomi har et stærkt udgangspunkt. Hvis vi kommer i recession, så tror jeg ikke, vi er der, hvor det hedder massearbejdsløshed. Det bliver nok en mildere recession end under finanskrisen.«

Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank

»Vi oplever lige nu, at den energikrise, der er ved at indfinde sig i Danmark, strammer grebet. Vi kan aflæse det i inflationen, som stiger og breder sig i økonomien, og vi kan se det på forbrugernes humør, som er helt i bund. Det er en række tal, som er alvorlige. Men vi skal ikke gå helt i panik.«

Har vi kurs mod en recession?

»Meget afhænger af, hvordan energipriserne udarter sig. Men med de priser, vi ser, at markedet forventer lige nu, så tror jeg, at der kommer en recession. Det kan ske ret snart. Det kan allerede være realiteten i økonomien til efteråret og til vinter.«

»Jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver nogen dyb krise. Men det er måske mere et håb. Der er også risiko for, at vi kan få en dyb krise.«

Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank

»Striben af tal, vi fik tirsdag morgen, er ikke noget, der varsler godt. Inflationen stiger, danskerne bliver fattigere, og samtidig kan vi se, at el- og gaspriserne bliver ved med at stige. Det ser vi tydeligt på danskernes økonomiske humør, som er sendt helt ned.«

Har vi kurs mod en recession?

»Der er en mærkbar risiko for recession, men der er enorm usikkerhed lige nu. Vinteren kan blive meget slem. Vi står over for en potentiel energikrise i forhold til el og gas. Og eskalerer det, så står vi med en økonomi, som kan få meget hårde slag. Risikoen for en recession er klart til stede.«

»På den anden side: Vi har en stærk økonomi. Danskerne har i gennemsnit store opsparinger. Vi har lige set en stigning i beskæftigelsen på 7.000 personer i juni. Det siger noget om, hvor stærkt dansk økonomi står. Vi har et robust udgangspunkt.«

»Det kan godt blive svært, men jeg forventer ikke en krise, der bliver lige så slem som finanskrisen. Det bliver nok mildere.«