Hvor ofte skifter du din støvsugerpose?

Nok ikke så ofte, som du skal. Hvis du altså gerne vil undgå ulækre bakterier i posen.

For undersøgelser har vist, at der kan gemme sig nogle rigtig ulækre nogle af slagsen.

Det skriver Dinside.

For når du render der og støvsuger, så kan der meget vel ryge mere end bare støv med op.

Ris, havregryn eller rester fra din aftensmad, du ikke lige havde set ligge der under bordet, kan også ryge med ind i støvsugeren.

Og ryger der organisk affald med ind, så er der pludselig rigtig gode forhold for bakterier.

»Generelt bør du vaske madrester op fra gulvet. Alligevel kan det være svært at forhindre, at gamle, tørrede madrester ender i støvsugeren. Og undersøgelser har vist forekomst af skimmelsvamp, bakterier, endotoksiner og allergener i støvsugerposer,« udtaler Christian Rikstad, salgschef i Inneklima-Norge AS, til Dinside.

Christian Rikstad henviser ligeledes til undersøgelser fra England og USA, som blandt andet har påvist colibakterier og salmonellabakterier i støvsugerposer.

Støvsuger du i nu og næ organisk affald med op i støvsugeren, så kan det være en god idé at skifte støvsugerpose oftere, hvor ofte du bør udskifte din pose afhænger af, hvor ofte du svinger støvsugeren rundt i dit hjem og hvor stort det er.

Det er dog sjældent et problem at støvsuge madrester op, hvis de er tørre, da affaldet samles enten direkte i en affaldsbeholder eller i en pose.

Ligesom det er en dårlig idé at støvsuge madrester, op så er det også en dårlig idé at støvsuge sit bord.

Sidstnævnte måtte Caroline Flemming sande tidligere på året, da hun kom i vælten for netop for at have støvsuget sit bord.

»Det er åndssvagt. Bordet skal tørres af med en klud – ellers skal man jo have en støvsuger kun til borde. Men den støvsøger har hun sikkert brugt på toilettet også. Du risikerer jo bare at tvære colibakterier ud over bordet. Man kan jo ikke se bakterier. Det kan se meget rent ud,« sagde professor i bakterier og kroniske infektioner Thomas Bjarnsholt fra Københavns Universitet dengang til B.T.

