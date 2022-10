Lyt til artiklen

Kristendemokraterne har torsdag bænket en af deres opstillede kandidater, efter hun kom med hadefulde kommentarer om LBGTQ+-personer under en debat.

Udbruddene kom i radioprogrammet 'Det, muslimer taler om' på radiostationen 24syv, hvor Elif Demir Gökce, som stiller op for Kristendemokraterne i København, var i debat med Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique.

Frie Grønnes familiepolitik bakker op om at styrke familie- og seksualundervisning i skolerne, og det faldt Elif Demir Gökce kraftigt for brystet, at partiet ønsker at inddrage LGBTQ+ i undervisningen.

'Sikandar, dét, du gør, det er en forbrydelse mod Guds naturlov. Du vil hjernevaske vores børn fra 0. Klasse. Vores børn skal ikke hjernevaskes med, at de skal have 72 forskellige køn', lød det fra hende i programmet, og kort efter:

'Jeg tager 100 procent afstand fra det. Nej, LGBTQ+ skal ikke udbredes i Danmark. Vi skal simpelthen passe godt på vores børn. Lige om lidt kommer pædofili ind i huset, og snart kommer der aktiv dødshjælp til huset i frihedens navn. Nej tak, det er simpelthen et psykisk overgreb på vores børn.'

Det er anden gang i år, at den kvindelige politiker vækker opsigt med sine udtalelser i et radioprogram.

I januar hævdede hun, også på 24syv, at drabet på den franske lærer Samuel Paty, der underviste i Muhamed-tegninger, ikke havde noget med islam at gøre, for muslimer slår ikke ihjel.

Det medførte så stor en shitstorm, at hun så sig nødsaget til at melde sig ud af sit daværende parti, Radikale Venstre.

Kristendemokraterne skriver i en mail til B.T., at Elif Demir Gökce er 'et utroligt sødt menneske med utrolig mange kvaliteter, en kæmpe passion for børns vilkår samt familiepolitikken i sin helhed', og at hun fortsat er et vigtigt aktiv for partiet.

Partiet er dog langt fra fan af de to udtalelser, som er gengivet her i artiklen:

»KD tager kraftigt afstand fra udtalelserne i forhold til overhovedet at blande religion ind i vores politik. Vi er et politisk parti og IKKE et kristent parti. Ligeledes tager vi afstand fra, at man bruger eksempler, såsom pædofile og aktiv dødshjælp i en snak som denne. Dette var nok ment som eksempler på, hvad det næste så kunne blive«, skriver Presse & Strategi-ansvarlig Mikkel Lind.

Han oplyser, at Elif ikke får lov til at deltage i flere debatter, før der har været en samtale om, at hun fremover skal undlade at komme med sine personlige holdninger, når hun snakker om Kristendemokraternes politik.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Elif Demir Gökec.

