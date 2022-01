Den lokale politiker Elif Demir Gökce har meldt sig ud af Radikale Venstre efter en 'shitstorm'.

Under en radioudsendelse om Muhammed-tegningerne på 24syv lød det fra lokalpolitikeren fra Brøndby, at drabet på den franske lærer Samuel Paty, der underviste i samme tegninger, ikke havde noget med islam at gøre, for muslimer slår ikke ihjel.

Hun gav udtryk for, at der ingen frygt bør være fra lærere, når de underviser i tegningerne – som franske Samuel Paty gjorde. Og Elif Demir Gökce udtalte, at »det i hvert fald ikke er en muslim, der har slået ham ihjel«, for det er »umuligt i islams kontekst«.

Det fik mange til at gå i rette mod Elif Demir Gökce, og det fik De Radikales landsformand, Mikkel Sarbo, til at kommentere, at han ville tage en snak med Elif Demir Gökce om, hvorvidt hun »hører hjemme« hos De Radikale.

Efter den samtale har hun nu meldt sig ud af partiet.

'Jeg har nu haft tid til at reflektere over min politiske fremtid i Radikale Venstre og har igennem hele denne sag erkendt, at der reelt ikke er SÅ højt til loftet, som partiet fremhæver. Jeg har med min værdighed i behold meldt mig ud af partiet d.d. Jeg vil fortsætte som løsgænger i kommunalbestyrelsen og fortsat kæmpe for mine lokale politiske mærkesager for alle Brøndby-borgere,' skriver hun i et opslag på Facebook.

Samuel Paty blev i efteråret 2020 slået ihjel på åben gade. Den 18-årige tjetjener Abdoullakh Anzorov, der førte kniven, råbte efterfølgende »Allahu akbar«, som betyder »Allah, den muslimske gud, er stor«, og slog efterfølgende et billede op på Twitter af Patys afskårne hoved med teksten, hvor han fortalte, at han havde gjort det i Allahs navn.

Og det fik mange til at reagere på interviewet med Elif Demir Gökce.

Blandt andre politisk kommentator Jarl Cordua delte efterfølgende på Facebook link til radioindslaget og skrev, at 'De Radikale har altså et problem med deres nyvalgte byrådsmedlem i Brøndby'.

I et indlæg på Altinget mener Adam Holm, at det er fakta-benægtelse fra Elif Demir Gökce. Han skriver i indlægget en række argumenter for, at den 18-årige tjetjener har mange tråde til den islamiske trosretning.

Alene fornavnet, Abdoullakh, er et muslimsk navn, pointerer Adam Holm. Anzorov anråbte Allah efter henrettelsen og erklærede, at den dræbte, Samuel Paty, blev slået ihjel, fordi han nedgjorde profeten Muhammed, lyder det i indlægget.

Det affødte herefter endnu et debatindlæg, nu fra landsformanden fra De Radikale, der ellers havde holdt sig væk fra debatten.

Han erklærer sig her enig med Adam Holm og understreger, at der er tale om Elif Demir Gökces personlige holdning og ikke partiets. Mikkel Sarbo kalder partifællens udsagn for »vilde«.

Said Mo El Idrissi, som også er fra Radikale Venstres lokalforening i Brøndby, har ifølge Elif Demir Gökce meddelt, at han ligeledes melder sig ud af partiet.

B.T. arbejder på en kommentar fra Elif Demir Gökce.