Det var Steven Gerrard, der endte med at snuppe den ledige cheftrænerpost i Premier League-klubben Aston Villa.

Men inden da var danske Thomas Frank i den grad i spil til det attraktive job.

B.T. kunne 8. november fortælle, hvordan Gerrard rigtigt nok var favoritten, men at den danske Brentford-træner var den næste mand på listen over topkandidater foran Frank Lampard og også den danske landstræner Kasper Hjulmand.

Alligevel afviser den danske succestræner, at det nogensinde blev konkret med Aston Villa, da han af B.T. blev spurgt til, om han kan mærke, at han er blevet et større navn, der nu sættes i forbindelse med storklubber.

»Ét er jo rygter. Noget andet er, hvis der er noget konkret, og der sker noget en eller anden dag. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er så svært at vurdere, fordi facts er, at jeg ikke fik nogen opringning (fra Aston Villa, red.) Facts er, at jeg sindssyg glad for at være i Brentford,« siger han på en presseseance for danske medier.

»Jeg tror, at det er naturligt, at der bliver lagt mærke til én, hvis man gør det rigtig godt. Det er hele humlen. Sådan er det også for spillerne. Hvis du gør det rigtig godt som person – uanset hvilken branche det er – og holder snuden i sporet og er sindssygt fokuseret på at forbedre dig hver dag, så er der nogen, der lægger mærke til dig. Men jeg har ét formål, og det er at gøre, hvad jeg kan for at forbedre den her klub.«

Der er ellers god grund til, at Thomas Frank bliver nævnt som en mulig ny manager i en klub som Aston Villa.

Han har nemlig i efterhånden over tre år vist sine kompetencer som manager for danskerglade Brentford, og Premier League-succesen og de seneste to sæsoners imponerende resultater i Championship, hvor Brentford havde et af de mindre budgetter, er ikke gået ubemærket hen.

Alligevel så understreger Thomas Frank, at han fokuserer 100 procent på, hvad der sker nu frem for, hvad der eventuelt kunne ske i fremtiden.

Brentford har tabt de seneste fire Premier League-kampe og skal lørdag forsøge at komme tilbage på sporet, når de gæster Newcastle.