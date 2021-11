Et stort job er blevet ledigt på trænermarkedet, og det har bragt de to mest profilerede danske navne i spil til et skifte.

Sky Sports gik mandag i byen med historien om, at Kasper Hjulmand er Aston Villas topprioritet som afløser for fyrede Dean Smith, og forbindelsen til den danske landstræner er kun gjort varmere af, at klubbens sportsdirektør og manden med ansvaret for at finde en ny manager er danskeren Johan Lange, som kender Hjulmand indgående fra Lyngby, hvor de to trænede sammen i 00erne.

Sky Sports er langtfra ene om at kæde Kasper Hjulmand sammen med managerjobbet i Aston Villa, men ifølge B.T.s oplysninger bliver der i Aston Villas kulisse lige nu arbejdet i et andet spor end den danske landstræner.

Kilder med indsigt i arbejdet med at finde en ny manager fortæller, at Brentfords danske styrmand og ven til Kasper Hjulmand, Thomas Frank, står højere på listen over trænere, som kan få det attraktive job.

Kasper Hjulmands succes med det danske landshold bringer ham i spil til jobbet som Aston Villa-manager. Foto: Claus Bech Vis mere Kasper Hjulmands succes med det danske landshold bringer ham i spil til jobbet som Aston Villa-manager. Foto: Claus Bech

Thomas Frank har i efterhånden over tre år vist sine kompetencer som manager for danskerglade Brentford, og Premier League-succesen og de seneste to sæsoners ret så imponerende resultater i Championship, hvor Brentford havde et af de mindre budgetter, har fået Aston Villa til at spærre øjnene op i deres sondering efter en ny manager.

Samtidig taler det for Thomas Frank, at han allerede er manager i England, da Aston Villa leder efter en engelsk træner eller én, som allerede træner i England og kender cirkusset, som Aston Villa er involveret i med en truende nedrykning hængende over hovedet.

Inden Thomas Frank igen bliver kørt i stilling til at afløse Dean Smith i et nyt managersæde, som tilfældet var det i Brentford, taler tingene dog for, at begge danske trænere bliver i deres nuværende stillinger.

Ifølge B.T.s oplysninger er Aston Villas førsteprioritet nemlig Steven Gerrard, som gør sig i Rangers FC.

Men skulle den tidligere Liverpool-legende glippe for Aston Villa, er næste mand på listen over topkandidaterne ifølge B.T.s kilder Thomas Frank, der sammen med en anden Frank – ledige Frank Lampard – udgør det trekløver, Johan Lange, direktør Christian Purslow og de øvrige ledere i Premier League-klubben arbejder på.

Umiddelbart peger pilen altså ikke mod Premier League for Kasper Hjulmand. Endnu.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Kasper Hjulmand og fodbolddirektør i DBU Peter Møller.