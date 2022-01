Han har vundet et hav af danske fodboldhjerter, og sjældent har en dansk landstræner været så populær, som Kasper Hjulmand er.

Men det har også sin pris. De mange imponerende resultater for det danske landshold det seneste halvandet år betyder nemlig også, at den 49-årige træner er ombejlet – særdeles ombejlet. Og nu er det igen Premier League-klubben Everton, som Hjulmand bliver kædet sammen med.

Den kriseramte storklub har søndag sagt farvel til Rafael Benitez, og det har fået det britiske bettingsite Betfair til at spekulere i, hvem der skal være spanierens afløser. Her er Kasper Hjulmand nummer ét på listen som den mest sandsynlige nye manager i Everton. Det skriver The Sun.

Danmarks landstræner er således foran store navne som Wayne Rooney og Frank Lampard. Wayne Rooney har en fortid som spiller i klubben og imponerer lige nu som manager i Derby County, mens Frank Lampard står uden en klub, efter han i januar sidste år blev fyret i Chelsea.

Tager man et kig rundt hos flere andre britiske bettingsites er Kasper Hjulmand også med i puljen. Flere steder er han dog at finde et stykke længere nede af listen, mens Wayne Rooney bliver nævnt som den mest sandsynlige afløser.

Det er ikke første gang, at Kasper Hjulmand bliver udråbt som en af favoritterne til at overtage det eftertragtede trænersæde i en af de store Premier League-klubber.

Tidligere er han blevet sat i forbindelse med både Aston Villa og altså også Everton, som endda helt konkret har forhørt sig om Kasper Hjulmand. Det kunne B.T. afsløre tilbage i starten af december sidste år.

Her havde staben i Everton forhørt sig i det danske fodboldlandskab for at blive klogere på forskellige parametre omkring Hjulmand som eksempelvis hans ledelsesstil, personlighed og mediehåndtering.

Der er dog sket meget siden, og Evertons daværende fodbolddirektør, Marcel Brands, trak sig senere også fra sin stilling. Det skabte en helt ny virkelighed, og Benitez fik længere snor til at forsøge at få vendt skuden. Men altså uden held.

Hvem bliver Evertons nye manager? Det britiske bettingsite Betfair har oplistet, hvem der er de største favoritter til det ledige managerjob i Everton: Kasper Hjulmand: 3,00

3,00 Wayne Rooney : 3,50

: 3,50 Frank Lampard: 3,50

3,50 Nuno Espírito Santo: 4,50

4,50 Duncan Ferguson: 6,00

6,00 Graham Potter: 9,00 Kilde: Betfair

Kasper Hjulmand har flere gange forklaret, at han 'ingen steder skal lige nu', og at han er glad for jobbet som dansk landstræner. Det eneste fokus, han har, er VM i Qatar i slutningen af året, har han understreget.

»Både inden jeg sagde ja til det her og undervejs, har jeg haft mulighed for job, der måske objektivt set er større. Men for mig er det hjerteblod og det største at være landstræner. Da jeg blev det, sagde jeg, at det var et valg med hjertet,« har Hjulmand blandt andet sagt.

Omvendt har han heller aldrig udelukket muligheden for at takke ja til det helt rigtige job, hvis det en dag byder sig. På trods af at han har haft muligheden for at gøre det klart adskillige gange.

Siden Roberto Martínez forlod managerposten i 2016, har Ronald Koeman, Sam Allardyce, Marco Silva, Carlo Ancelotti og senest Benitez haft ansvaret for den skrantende traditionsklub.

Everton ligger på en skuffende 16.-plads med 19 point for 19 kampe.