Endnu en Premier League-klub har noteret navnet Kasper Hjulmand på sin blok.

De seneste dage har flere medier meldt om en interesse fra Everton i den danske landstræner, og ifølge B.T.s oplysninger har man ikke bare skrevet hans navn ned.

Klubben fra Liverpool er nemlig gået på jagt og er i gang med at lave konkret research i forhold til danskeren, som man anser som en potentiel erstatning for fyringstruede Rafael Benitez.

B.T. erfarer, at staben i Everton har forhørt sig om Kasper Hjulmand i det danske fodboldlandskab for at blive klogere på forskellige parametre omkring danskeren som eksempelvis hans ledelsesstil, personlighed og mediehåndtering.

Landstræner Kasper Hjulmand holder pressemøde med landsholdsudtagelser for herrelandsholdets VM kval-kampe mod Skotland, Færøerne og Israel i Parken, tirsdag den 24. august 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand holder pressemøde med landsholdsudtagelser for herrelandsholdets VM kval-kampe mod Skotland, Færøerne og Israel i Parken, tirsdag den 24. august 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Én ting er sikker: Når Everton kontakter kilder for at forhøre sig om den 49-årige landstræner, så er interessen reel. Hjulmand er i spil til at blive klubbens næste manager.

Om danskeren er den eneste på Premier League-klubbens liste, vides ikke. Men i England har man også bemærket Premier League-klubbens interesse i danskeren.

Her melder flere medier ham som favoritten til at tage over i Everton i tilfælde af en Benitez-fyring.

Ifølge mediet TeamTalk er Kasper Hjulmand 'spidskandidaten' til at erstatte Rafael Benitez, og kigger man hos det britiske bettingsite Betfair, melder præcist samme billede sig: Den danske landstræner er storfavorit til at lande jobbet.

Rafael Benitez får formentlig en fyreseddel i Everton, hvis ikke resultaterne forbedrer sig. Ifølge flere er Kasper Hjulmand klubens topprioritet som erstatning. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Rafael Benitez får formentlig en fyreseddel i Everton, hvis ikke resultaterne forbedrer sig. Ifølge flere er Kasper Hjulmand klubens topprioritet som erstatning. Foto: PHIL NOBLE

Hjulmand giver pengene bare fire gange igen, hvis han bliver træner for Everton, mens den nyligt fyrede Tottenham-manager Nuno Espírito Santo giver indskuddet 5,5 gange igen.

Favoritpodiet udgøres desuden af Derby County-træner Wayne Rooney, som i skrivende stund giver pengene seks gange igen.

Everton ligger lige nu på en skuffende 14.-plads i Premier League i kølvandet på et pinligt 1-4 nederlag til ærkerivalerne Liverpool. Endda på hjemmebane.

Benitez' hold har endda ikke vundet siden en sejr mod oprykkerne fra Norwich sidst i september. På godt to måneder er det blevet til seks nederlag og to uafgjorte – altså to point ud af 24 mulige – og det har selvfølgelig fået sædet til at brænde under den spanske træner.

Kasper Hjulmand har flere gange forklaret, at han 'ingen steder skal lige nu', og at han er glad for jobbet som dansk landstræner.

Omvendt har han heller aldrig udelukket muligheden for at takke ja til det helt rigtige job, hvis det en dag byder sig. På trods af at han har haft muligheden for at gøre det klart adskillige gange.

Især under EM er jobbet som landstræner blevet et enormt udstillingsvindue for Kasper Hjulmand, der nægter at udelukke noget som helst.

Hverken at han forbliver dansk landstræner uanset hvad, eller at han kan blive draget af noget andet.

Kasper Hjulmand blev tidligere nævnt som en afløser for Dean Smith, da han blev fyret som cheftræner i Aston Villa. Et job, som endte med at gå til Liverpool-legenden Steven Gerrard.

B.T. har været i kontakt DBUs fodbolddirektør, Peter Møller. Han har ingen kommentarer.