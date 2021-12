Hvor længe kan FC København holde på deres højtflyvende guldfugl? Nok ikke ret længe at dømme ud fra interessen fra nogle af Europas største klubber.

Roony Badghji er på alles læber efter sit komet-indtog i Superligaen, bare få uger efter at han er fyldt 16 år.

Her er det blevet til to fornemme præstationer på FCKs førstehold, som blandt andet kastede en forrygende rekordscoring mod AaB af sig.

Og nu har en ny storklub intensiveret sin jagt på svenskeren, kan B.T.s podcast 'Transfervinduet' afsløre (hør udsendelsen nederst i artiklen).

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ifølge 'Transfervinduets' oplysninger er Ajax Amsterdam på banen - og har været det længe.

Det var den hollandske storklub også - på banen med stor interesse - dengang det for knap to år siden lykkedes FC København med at lokke Badghji fra Malmö FF til Superliga-storklubben.

Ajax Amsterdams mangeårige danske scout, John Steen Olsen, manden som fandt Zlatan Ibrahimovic i sin tid, har fulgt Roony tæt siden hans navn blev hot, da han ramte teenagealderen i Malmö FF.

Blandt andet inviterede Ajax teenageangriberen til Amsterdam, men på grund af coronapandemien og lockdown kunne det ikke lade sig gøre for Roony og hans familie.

I stedet kunne hollænderne ikke lang tid efter se FCK løbe med knægtens underskrift.

Men de følger ham altså fortsat tæt. Og det samme gør eksempelvis også Chelsea, har 'Transfervinduet' tidligere afsløret.