Debatten om, hvorvidt ananas hører til på pizza eller ej, er en diskussion, der nok aldrig stopper.

Nu har et japansk fodboldstadion dog taget næste skridt, viser et billede på Twitter.

Cerezo Osakas hjemmebane sælger nemlig en pizza med pølser og kiwi, skriver brugeren 'Footy Scran', der med sine over 500.000 følgere er kendt for at vise de bedste og værste måltider i fodboldverdenen.

En pizza, de japanske fans kan få for 1.000 yen svarende til omkring 52 danske kroner.

Men det er umiddelbart ikke alle, der er lige begejstrede. Billedet er blevet vist 1,1 millioner gange, og der er kommet rigtig mange kommentarer.

'Jeg troede, ananas på pizza var slemt … men kiwi!?'

'Fejlfri skorpe. Lækker pølse. Den helt rigtige mængde ost. Og så fucking kiwi!?'

'Jeg mener, jeg ved godt, den er god, fordi hvorfor skulle de ellers sælge den, men samtidig tænker jeg … hvorfor findes den!?'

'Bare fordi man kan gøre noget, betyder det ikke, man skal'

Sådan lyder et udpluk af de mange kommentarer, mens enkelte dog skriver, de synes, det ser lækkert ud, og at det salte og søde sammen måske kan noget.

Det er langt fra første gang, stadionmåltider har fået stor opmærksomhed.

