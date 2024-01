Engang var han den største. Det er han ikke længere.

Men derfor er José Mourinho fortsat et ombejlet og interessant trænernavn – også selvom han for nylig endnu engang blev fyret fra et cheftrænerjob. Denne gang i AS Roma.

Siden fyringen i tirsdags af den tidligere stjernetræner i blandt andet Chelsea, Inter og Real Madrid har rygter og spekulationer været fremme om den 61-årige portugisers fremtid.

Men den skal ikke findes i den saudiarabiske klub Al Shabab. Det slår den velrenommerede spanske fodboldjournalist Pedro Morata fast på X.

Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix

»Som det ser ud nu, skal han ikke træne Al Shabab. I øjeblikket er han på standby og tager det roligt og venter på en mulighed, der motiverer ham,« skriver Morata.

José Mourinho og AS Roma indledte samarbejdet i maj 2021, og på nogle områder har det været en kærlighedshistorie – på godt og ondt.

De romerske fans har elsket 'The Special One', som i sommeren 2022 førte holdet til sejr i den første udgave af Conference League, som er den tredjebedste europæiske turnering.

Han har også ført holdet til en Europa League-finale, men i Serie A har resultaterne været for dårlige, hvorfor han endte med at blive fyret og erstattet på trænerposten af den tidligere spillerlegende Daniele De Rossi.