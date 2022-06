Lyt til artiklen

»Selvfølgelig er det pissenederen og ærgerligt.«

Det var ordene, som Nadia Nadim valgte, da hun mandag blev spurgt ind til de mindst 6.500 døde migrantarbejdere i Qatar, som The Guardian i 2021 dokumenterede var døde siden 2010, hvor Qatar fik VM.

Migrantarbejderne har blandt andet været med til at forberede VM-slutrunden i den udskældte oliestat, som Nadim er ambassadør for, og som hun af den grund promoverer.

Blandt andet har hun kaldt VM-slutrunden i Qatar for 'The Greatest Show on Earth', og netop den formulering blev hun spurgt ind til, da han efter måneders tavshed endelig mødte pressen mandag.

»Fordi fodbold. VM i fodbold. VM er The Greatest Show on Earth, og jeg tror, det bliver et fantastisk VM,« svarede Nadim.

Adspurgt om de tusindvis af døde migrantarbejdere ændrer noget for hendes syn på netop det, svarede Nadim så:

»Jeg synes, det selvfølgelig er pissenederen og ærgerligt. Men jeg håber, at vilkårene bliver bedre, og jeg tror, at VM kan være med til at gøre en forskel for de migrantarbejdere, der er der,« siger Nadim og fremhæver blandt andet, at migrantarbejderne, der ofte kommer fra trange kår i hjemlande som Pakistan og Nepal har fået en mulighed for at arbejde og 'få løn', som landsholdsspilleren formulerer det.

Nadim erkender, at forholdene ikke er 'fantastiske', men hun vil i stedet fokusere på de forbedringer, hun mener, der er kommet.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er sket rigtig mange ændringer siden 2010 og det er det, jeg fokuserer på. Vi prøver at forbedre vilkårene, og jeg vil gerne være en del af at forbedre de vilkår.«

Amnesty fastslog i en rapport i april, at der fortsat er forfærdelige forhold for flere migrantarbejdere i Qatar.

Blandt andet har sikkerhedsvagter ved byggerierne oplevet at være på arbejde i flere måneder uden fridage, 12 timer om dagen og de oplever at blive tvunget på arbejde og trukket i løn.

Over for B.T. fortalte politisk rådgiver i den danske afdeling af Amnesty, Annette Stubkjær, dengang om rapporten:

»Sikkerhedsvagterne, som vi har talt med, bliver udnyttet og misbrugt. Det er helt absurd og stik imod nationale og internationale regler. Arbejdsgiverne går imod den reformproces, som Qatar har været stolte af, siden den blev sat i gang i 2017.«

Er det ligefrem et tilbageskridt?

»Det ved jeg ikke, men vi kan i hvert fald konstatere, at det, man siger fra Qatars side, om, at det både er indført ved lovgivning og i praksis, ikke er sandt. Størstedelen af de to millioner migrantarbejdere, der er i Qatar, mærker ikke de forandringer og reformer.«

»Der er sket nogle fine ting på papiret, men fem år efter, det blev indført på papiret, er det stadig ikke ført ud i praksis. Og det er kritisabelt,« lød det altså i april fra Amnesty.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Få dage efter Nadim takkede ja til at være ambassadør for Qatar, og måneder før hun mandag forsvarede sin beslutning.

Over for B.T. slog hun fast, at hun trods sin promovering af Qatar kommer til at gøre sit for at gå imod udviklingen.

»100 procent. Det har jeg altid gjort.«

Hvordan hun vil gøre det, er dog noget mere uklart.

»Ved bare at være mig selv,« lød det fra Nadim, der vendte sig og ikke svarede på flere spørgsmål.

Nadim blev mandag spurgt ind til, hvad hun får for sin promoverende rolle, ligesom hun også langede kraftigt ud efter pressen og forklarede, hvordan hun forholder sig til Qatars forhold til Taliban og homoseksuelles rettigheder.