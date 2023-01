Lyt til artiklen

Med scoringer i det 78. og 82. minut vendte Manchester United 0-1 til 2-1-sejr hjemme over Manchester City.

Håneretten i Manchester er tilbage hos fans af byens rødblusede Premier League-hold, Manchester United.

Lørdag eftermiddag lykkedes det for første gang i næsten to år at slå byrivalen Manchester City.

Hjemme på Old Trafford sejrede United med 2-1 efter to scoringer i kampens sidste kvarter.

Dermed taber Manchester City endnu et skridt i den engelske mesterskabsjagt, hvor holdet er fem point efter Arsenal. London-klubben har nu en kamp i hånden til at udbygge den føring yderligere, inden der i midten af næste uge kan gøres midtvejsstatus i rækken.

Første halvleg på Old Trafford var intens, men knap så seværdig.

Hjemmeholdets Marcus Rashford fik to store chancer inden for få minutter - den ene sat op af Christian Eriksen - men Rashford var alt andet end koldblodig.

Først driblede Rashford uden om City-målmand Ederson, men sendte en svag afslutning afsted, så Manuel Akanji problemfrit kunne afværge forsøget. Dernæst forsømte Rashford at få afsluttet på en friløber.

Tempoet blev skruet op fra begyndelsen af anden halvleg, men det første kvarter virkede alligevel som en lang appel for tynde straffespark.

Efter 57 minutter foretog Pep Guardiola kampens første indskiftning, da han sendte Jack Grealish i aktion. Det var et smart træk, for bare tre minutter senere headede han gæsterne i front.

Nede med 0-1 på hjemmebane blev Christian Eriksen pillet ud til fordel for stortalentet Alejandro Garnacho, og det skulle vise sig at være en god idé. Argentineren lagde nemlig op til Marcus Rashfords 2-1-scoring i det 82. minut.

Fire minutter tidligere var Rashford også involveret i Uniteds kontroversielle udligning.

Angriberen blev sendt afsted i dybden og var tydeligt offside. Det vidste han også selv, og han undlod at røre bolden, inden Bruno Fernandes kom stormende bagfra og sparkede den i kassen.

Linjedommeren løftede flaget, men den vurdering blev overtrumfet til store protester fra Manchester City-lejren og til stor jubel blandt størstedelen af stadion. Siden fik United-fansene også mulighed for at juble over 2-1-scoringen og ved slutfløjtet.

