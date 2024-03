Det helt store tema efter fredagens pokalsemifinale mellem FC Nordsjælland og AGF var bortvisningen af en lang række tilskuere.

Omkring 40 tilskuere blev nemlig smidt ud af Right to Dream Park, da de jublede i forbindelse med AGFs scoring til 1-0 - til trods for at de ikke befandt sig på udeholdets afsnit.

Og den situation er AGF så utilfredse med, at de tager sagen op i Divisionsforeningen, fordi 'den har principiel karakter', oplyser klubben lørdag.

»Det her handler om situationsfornemmelse og konduite - i modsætning til rigid overholdelse af regler, der aldrig har haft til formål at bortvise fredelige tilskuere, der jubler over en scoring. I Aarhus i forbindelse med kampe vil vi fortsat udvise situationsfornemmelse og konduite. Det betyder ikke, at man kan optræde i klubudstyr og udvise truende eller provokerende adfærd på et hjemmebaneafsnit.«

»Så vil man blive advaret mod gentagelse eller blive henvist til udebaneafsnittet og i helt grelle tilfælde skulle forlade stadion. Men det var ikke, hvad der skete i Farum på et stadion, der var halvt fyldt.«

»Det, der skete i Farum, har vi aldrig som klub oplevet før - heldigvis - og vi vil gerne rejse en principiel debat, om det virkelig er den vej, vi ønsker at gå i dansk fodbold. Det synes vi ikke. Derfor vil vi også tage det op i Divisionsforeningen - for det gavner ikke dansk fodbold og en mangfoldig, positiv tilskuerkultur.«

Kort efter Gift Links' føringsmål skrev AGF på X, at de gerne ville kompensere de bortviste fans med en gratis billet til returopgøret.

Kampen mellem FC Nordsjælland og AGF endte 2-3, og returopgøret spilles 11. april på Ceres Park i Aarhus.