Det vækker mange følelser, og det bliver ved.

Christian Eriksens kommende skifte til Manchester United ser ud til snart at være en kendsgerning, og det bringer stor glæde hos nogle, mens andre er stiktossede.

Nu melder en af værterne på verdens største sportsradio, som Talksport kalder sig selv, ind i debatten.

Der er tale om værten Natalie Sawyer, som ikke just er imponeret over danskerens valg.

»Det er bare en af de gange – og der er sikkert folk, der lytter lige nu, som siger, at jeg er bitter. Men du kan ikke lade være med at tænke, at han er gået efter pengene.«

»Selvfølgelig er det også for den europæiske fodbold, men der var bare en del i mig, som syntes, at hvis han skrev kontakt med Brentford igen, så vil det være en større historie, end da han første gang skrev under med klubben. Men man kunne se skriften på væggen, fordi han ville angivelig ikke underskrive en option. Vi burde alle have forudset, at det var det, der ville komme til at ske,« siger hun i programmet.

Værten Natalie Sawyer er i øvrigt Brentford-fan, hvorfor man kunne tænke, at hun blot er bitter, som hun selv nævner, at lytterne kan tænke. Og når man kigger på klubbernes historik, må man bare konstatere, at Manchester United er en væsentlig større klub end Brentford.

Ikke desto mindre er den anden ekspert og tidligere fodboldstjerne Rio Ferdinand heller ikke helt oppe at ringe over skiftet. Det fortæller Rio Ferdinand på sin YouTube-kanal.

»Jeg tror, at Christian Eriksen er en trupspiller. Han kommer ikke til at starte for Manchester United. I så fald vil jeg være meget overrasket,« siger han.

Denne holdning flugter med den anden tidligere fodboldspiller Danny Murphys mening. Danny Murphy var også ude med riven over for den danske midtbanespiller.

Selvom Danny Murphy ej heller er imponeret af den danske landsholdsspiller, så var det dog ikke så grelt som en Tottenham-fan, der i vrede valgte at brænde en Eriksen-trøje af.