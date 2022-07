Lyt til artiklen

Christian Eriksen er kommet i uføre i forbindelse med sit kommende skifte til Manchester United.

I hvert fald hos Tottenham, hvor en fan har valgt at udtrykke sin vrede på meget alternativ vis.

Christian Eriksen har tidligere spillet for Tottenham, og da den danske midtbanespiller altså nu ser ud til at have valgt Manchester United som næste step karrieren, er Tottenham-fanen simpelthen gået grassat.

Skiftet til konkurrenterne kan tilhængeren ikke acceptere, og det har vedkommende taget drastiske midler i brug for at vise.

Mens normale mennesker vil benytte en grillbakke til at tilberede mad, så har den vrede englænder i stedet valgt at proppe sin Eriksen-trøje ned i bakken.

For at sætte ild til den.

Nederst i artiklen kan du se videoen.

Klippet, hvor Eriksen-trøjen går op i flammer, er ikke gået ubemærket hen. I skrivende stund har klippet kastet 1,1 millioner visninger af sig på Twitter.

Dog har hændelsen kun givet 1.600 likes. Det indikerer altså, at det ikke er den gængse Tottenham-fans holdning til Eriksen, men blot at folk tuner ind på klippet, fordi det er så absurd.

Til videoen har Twitter-brugeren vedhæftet en kommentar. Her skriver han:

»Jeg er en mand, som holder ord.«

Længere nede i videotråden er et andet billede postet af trøjen, hvor den er blevet til aske.

Yderligere skriver brugeren, at han brændte trøjen, fordi engelske medier for år tilbage skrev, at Eriksen havde lovet Tottenham, at han ikke vil spille for andre engelske klubber.

Med den begrundelse vides det ikke, hvorfor afbrændingen sker netop nu. Danskeren spillede efter sit comeback i den engelske klub Brentford, hvor midtbanespilleren kontrakt udløb til juli.