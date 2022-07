Lyt til artiklen

Christian Eriksens skifte til Manchester United skulle være lige rundt om hjørnet.

Så bør man som fodboldelsker være oppe at køre over skiftet?

Hvis man spørger den tidligere engelske landsholdsspiller Danny Murphy, så er svaret klart nej. Faktisk skal man langtfra være begejstret.

I samme ombæring, som Danny Murphy blev spurgt, valgte han at sende nogle hårde ord afsted mod den danske landsholdsstjernes evner. Det skete, da Danny Murphy var i studiet hos mediet Talksport.

Danny Murphy er den anden til venstre.

»Som spiller tænker han nok, at hvis jeg kommer dertil og viser mine kvaliteter, og hvis der er en skade eller to, så kommer jeg til at spille i de store kampe i sæsonen. Det er fint, og det forstår jeg, men når du spørger mig, om jeg vil være begejstret som United-fan, så vil jeg være uimponeret,« siger han.

Selvom vi i Danmark ser Christian Eriksen som en af landets absolut bedste spillere, og Danmark har en af klodens bedste landshold, så mener Danny Murphy heller ikke, at danskeren er i nærheden af at være en verdensklassespiller.

»Verdensklasse? Nej, nej, nej. Han er fin tilføjelse til hvilket som helst hold, fordi han har erfaring og kvalitet, men hvis du kigger på de store kampe, hvor United møder Liverpool, City og Chelsea, kommer han så til at starte inde? Nej, er svaret, hvis de vil være konkurrencedygtige,« siger han.

Christian Eriksens skifte til United virker som sagt til at være lige på trapperne, efter midtbanespillerens kontrakt i Brentford udløb ved månedsskiftet. Transferspecialisten Fabrizio Romano tweetede mandag, at der var verbal enighed om handlen mellem danskerens lejr og den engelske storklub.

Danny Murphy har selv spillet i mange år hos en engelsk storklub. I syv år fightede han på Manchester Uniteds rivaler Liverpools midtbane.

Herudover er den tidligere engelske midtbanespiller mest kendt for sin tid i London-klubben Fulham og sine få optrædener på det engelske landshold.

Murphy stoppede sin karriere i 2013, efter han spillede for Blackburn Rovers. Sidenhen har han arbejdet som fodboldekspert.