Hvorfor bliver han hele tiden hentet som træner til europæiske topklubber?

Når han ikke engang kan få point imod et relativt overkommeligt mandskab fra polarcirklen?

Og hvor imponerende er det egentlig ikke, at en 20-årig back fra Stensballe kan konkurrere om en startplads med alle de dyre brasilianere ude på Heden?

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Mavesure Mourinho blev ydmyget

6-1! Til Bodø/Glimt. Over mægtige AS Roma. Det var uden tvivl ugens mest chokerende resultat fra de europæiske arenaer. Javel, Roma stillede med et meget reservespækket hold og kunne tillade sig at tabe, og italienerne går givet vis videre fra deres pulje i Conference League alligevel.

Men ingen klubber af Romas størrelse kan tåle at blive ydmyget, og det var præcis, hvad José Mourinhos tropper blev på kunstgræsset i det nordlige Norge. Den lunefulde portugisiske træner nåede lige for god ordens skyld at påtage sig ansvaret, inden han begyndte at sende sine subtile giftpile afsted i alle retninger.

Man må efterhånden spørge sig selv, hvad det er, store europæiske klubber som Tottenham og Roma tror, at den mavesure Mourinho kan tilføre et moderne fodboldhold.

Dyhrs vedholdenhed

I FC Midtjylland kommer spilletiden ikke gratis til de unge talenter, som typisk skal konkurrere med en række dyre brasilianere. Derfor lægger jeg mærke til det, når en ung fyr som Nikolas Dyhr nægter at give op. Trods de svære odds.

Torsdag aften var jeg i Herning og så den 20-årige Dyhr spille en kongekamp i Europa League mod Røde Stjerne. Fra sin position som venstre wingback lagde han sig flere gange frem i front og forvirrede det serbiske forsvar. Dyhr har aldrig tidligere scoret et seniormål, så jeg følte med den unge mand, da han ramte indersiden af stolpen i første halvleg.

Men han blev bare ved, og sandelig om det ikke var netop ham, der var hurtigst over en ripost og fik udlignet et kvarter før tid. Han bliver sværere og sværere at fravælge for Bo Henriksen.