Zlatan Ibrahimovic kom ind fra bænken og var hurtigt i fokus, da AC Milan mandag aften snublede i toppen af Serie A.

Den svenske angriber var involveret i et sammenstød med Bolognas Gary Medel, og de måtte begge have hovedet bundet ind, fordi blodet strømmede.

Zlatan Ibrahimovic tog bolden ned i feltet i et forsøg på at få kroppen vendt mod mål, men Gary Medel sprang op og nærmest nikkede ham en skalle, og så løb chancen ud i sandet.

Gary Medel smed sig i græsset og måtte sågar udskiftes. Zlatan Ibrahimovic var bare rasende og forsøgte uden held at fremprovokere en reaktion fra dommeren.

Zlatan Ibrahimovic blev lappet sammen og spillede kampen færdig. Foto: DANIELE MASCOLO

Hændelsen var symptomatisk for AC Milans indsats i opgøret. Hjemmeholdet prøvede ihærdigt at få hul på bylden, men det lykkedes aldrig, og opgøret endte 0-0.

Det ene point må betragtes som en skuffelse for storklubben, som med en sejr havde skabt en afstand på tre point til Napoli på andenpladsen. Nu er forspringet blot på et point.

AC Milan havde et hav af afslutninger, men det var kun syv af dem, der havnede inden for rammen. Og når de havnede der, sørgede Bologna-keeper Lukasz Skorupski for at holde målet rent.

Særligt i slutfasen pressede hjemmeholdet voldsomt på, og keeperen måtte diske op med en stor refleksredning, da Ante Rebic steg op foran mål og headede bolden op under overliggeren.

AC Milan skal forsøge at vende tilbage på sejrssporet, når det i den kommende runde gælder en udekamp mod Torino.

/ritzau/