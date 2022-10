Lyt til artiklen

»Jeg synes, det er fuldstændig håbløst og ødelæggende, at dommerne sidder med ni-taller i program fire,« lød det for nyligt fra B.T.s 'Vild med dans'-kommentator Silas Holst.

Den tredobbelte vinder af TV 2's populære danseshow synes, dommerne har været alt for gavmilde med karakterne i år, men faktisk forholder det sig stik modsat.

Halvvejs i konkurrencen viser statistikken, at fire ud af fem dommere indtil videre enten har givet lavere eller samme antal point som på nuværende tidspunkt sidste år.

Nikolaj Hübbe er ligesom sidste år feltets 'onde' dommer.

Nikolaj Hübbe er igen i år den hårdeste dommer i 'Vild med dans'. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Nikolaj Hübbe er igen i år den hårdeste dommer i 'Vild med dans'. Foto: Asger Ladefoged

Dommernes karakter-gennemsnit halvvejs i konkurrencen 2022: Sonny Fredie-Pedersen: 5,4

Jens Werner: 5,0

Marianne Eihilt: 4,9

Anne Laxholm: 4,8

Nikolaj Hübbe: 4,6 2021: Britt Bendixen: 5,3

Jens Werner 5,1

Anne Laxholm: 5,0

Marianne Eihilt: 4,9

Nikolaj Hübbe: 4,8

Dommerne kan som bekendt give mellem ét og ti point til danserne, og han har i år i gennemsnit giver karakteren 4,6 til hver enkelt dans, hvilket faktisk gør ham mere ond i år, da han sidste år ifølge B.T.s optælling i snit gav karakteren 4,8.

Jens Werner og Anne Laxholm er også en lille smule hårdere ved deltagerne i år, mens Marianne Eihilt præcis ligesom sidste år i snit giver karakteren 4,9.

Hvad synes du om dommernes point-givning i år?

Hvis Silas Holst og andre stadig føler, at der bliver givet høje point i år, skyldes det måske programmets nye dommer Sonny Fredie-Pedersen, der har afløst pensionerede Britt Bendixen som den gavmilde dommer.

Den 36-årige debutant giver i snit karakteren 5,4 til hver enkelt dans, og ser man på de første fem udsendelser, har han nærmest hver uge haft nye favoritter med otte-taller til både Natasha Brock, Daniel Wagner, Katerina Pitzner og Caspar Phillipson.

Sonny Fredie-Pedersen er indtil videre den mest gavmilde dommer i årets udgave af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sonny Fredie-Pedersen er indtil videre den mest gavmilde dommer i årets udgave af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Og netop Caspar Phillipson ligner allerede nu en kommende vinder af 'Vild med dans'.

Den 51-årige skuespiller har indtil videre i gennemsnit scoret karakteren 6,28 hos hver dommer, hvilket placerer ham i en suveræn førerposition foran komiker Natasha Brock, der som nærmeste forfølger i gennemsnit får karakteren 5,48.

De resterende deltagere Daniel Wagner, Katerina Pitzner, Joel Hyrland halser en hel eller halv karakter efter med influencer Cecilie Schmeichel på en foreløbig sidsteplads.

Hun får i gennemsnit 'kun' karakteren 4,4 af hver dommer for sine danse-præstationer og skal derfor håbe på masser af sms-stemmer fra seerne for at overleve i programmet.

Caspar Phillipson og Malene Østergaard har indtil videre været suveræne i årets udgave af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Caspar Phillipson og Malene Østergaard har indtil videre været suveræne i årets udgave af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

'Vild med dans' allstars: Så godt klarede deltagerne sig Deltagerne kan få mellem 1 og 10 point af hver dommer. Efter de første fem danse havde de tidligere års vindere af 'Vild med dans' følgende point-gennemsnit pr. dans: Sophie Fjellvang Sølling 7,5 (Vandt i 2011) David Owe 7,15 (Vandt i 2005) Robert Hansen: 7,05 (Vandt i 2007) Joachim B Olsen 6,95 (Vandt i 2008) Casper Philipson 6,28 (Måske kommende vinder?) Casper Elgaard 6,05 (Vandt i 2009) Sara Mahfoud 5,95 (Vandt i 2016) Jakob Fauerby 5,95 (Vandt i 2019) Sara Maria Franch Mærkedahl 5,9 (Vandt i 2014) Mie Skov 5,6 (Vandt i 2013) Merete Mærkedahl 5,52 (Vandt i 2020) Joakim Ingversen 5,4 (Vandt i 2012) Christina Roslyng: 5,35 (Vandt i 2006) Sofie Lassen-Kahlke 5,1 (Vandt i 2017) Jimilian 5,04 (Vandt i 2021) Simon Stenspil 5,0 (Vandt i 2018) Cecilie Hother 4,6 (Vandt i 2010) Ena Spottag 3,7 (Vandt i 2015) OBS. Det er ikke lykkedes at finde statistik på Mia Lyhne der i 2005 vandt den første udgave af 'Vild med dans'.

Historisk set klarer Caspar Phillipson sig også godt.

Sammenlignet med alle tidligere vindere af 'Vild med dans' overgås han efter de fem første udsendelser kun af Joachim B. Olsen, Robert Hansen, David Owe og Sophie Fjellvang-Sølling.

Sidstnævnte, der vandt 'Vild med dans' tilbage i 2011, er den vinder, der er kommet bedst fra start i konkurrencen med et point-snit på 7,5 efter de første fem udsendelser.

Til sammenligning fik vinderen af 2015, skuespiller Ena Spottag, i snit kun karakteren 3,7 for sine første fem danse.

