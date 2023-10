Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Prøv den her og vær med i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kroner til Rema 1000.

Disney er temaet for dagens quiz. Hvorfor? Fordi det i dag er 100 år siden, at Disney blev stiftet

Fordi Disney+ igen hæver prisen på deres streamingtjeneste

Fordi Mickey Mouses første film 'Steamboat Willie' bliver genudgivet Hvem stiftede så Disney? Walt Disney

Steve Jobs

Brødrene Roy og Walter Disney Det vakte ramaskrig, da DR i slutningen af sidste år skrottede det populære Disney Sjov. Hvad hedder programmet, der erstattede det? Børne Sjov

FredagsTamTam

Der kom ingen erstatning Hvilket berømt filmunivers ejer Disney IKKE? Star Wars

Indiana Jones

Ringenes Herre 'Disney Juleshow' havde til jul for første gang en såkaldt disclaimer, hvor der blev advaret imod 'uacceptabel' fremstilling af en anden kultur. Hvad handlede det om? En siameserkat i 'Aristocats'-klippet var en racistisk karikatur af en kineser

De indfødte amerikanere i 'Peter Pan'-klippet blev kaldt 'rødhudede'

Aben Kong Louie i 'Junglebogen' blev stereotypisk fremstillet som en sort mand

