Han var tydeligt berørt. Og flere gange var stemmen ved at knække.

For den ukrainske Counter Strike-stjerne Aleksandr 's1mple' Kostyliev deltog nemlig fredag ved IEM-turneringen i Katowice, Polen.

Og her bad han lige pludselig om ordet, da han sammen med holdkammeraterne blev præsenteret i arenaen.

»Må jeg bede om mikrofonen?« spurgte han på direkte tv.

For den 24-årige ukrainske stjerne havde nemlig noget på hjerte, som han meget gerne ville ud med.

»Den her sport har ikke noget med politik at gøre. Ingen her har noget med de regeringsbeslutninger at gøre,« indledte han, inden han fortsatte:

»Hele min karriere har jeg spillet med ukrainske og russiske spillere, og de har alle været fantastiske. Jeg står her med mine venner, og vi vinder og taber sammen.«

Aleksandr 's1mple' Kostyliev er født og opvokset i den ukrainske hovedstad, Kiev, som lige nu er under angreb fra russisk militær.

Og derfor berører Ruslands invasion af hjemlandet da også NaVi-spilleren ekstra meget.

»Vi vil alle sammen have fred i verden, og vi er alle bange, men vi skal stå sammen og være et eksempel for hele verden i denne turnering,« sagde han på scenen.

NaVi, der er dannet i Ukraine, og som har tre russiske spillere samt to ukrainske spillere på holdet, har ligget nummer et på verdensranglisten siden juli sidste år.

Aleksandr 's1mple' Kostyliev bliver af mange betragtet som verdens bedste Counter Strike-spiller.