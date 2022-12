Lyt til artiklen

Det er ikke alle varer, der er steget i pris det seneste år. Nogen typer af varer er faktisk faldet i pris.

Det viser prognose om julehandlen fra Dansk Erhverv, der har gennemgået prisudviklingen for et udvalg af varer.

Prognosen viser, at forbrugerpriserne samlet er steget med 10,1 procent, men det svinger altså en del mellem forskellige typer af varer.

Lad os her lave en gennemgang af varerne.

Se prisudviklingen her Her er den procentlige prisudvikling det seneste år på udvalgte varer: Møbler og boligudstyr: 15,1 procent

Drikkevarer, ikke-alkoholiske: 10,8 procent

Mobiltelefoner: 5,2 procent

Beklædning og fodtøj: 4,8 procent

TV, dvd-afspiller o.l.: 4 procent

Glas, service og husholdningsredskaber: 2,3 procent

PC'er. tablets, mv.: -3,2 procent

Skønlitteratur: - 14,6 procent. Kilde: Danmarks Statistik i prognose for julehandlen lavet af Dansk Erhverv.

Vi starter i toppen.

Det højeste prishop det seneste år er møbler og boligudstyr.

Samlet er den type varer steget med 15,1 procent på et år, viser prognosen fra Dansk Erhverv.

Så overvejer du at give en stol, lampe, vandhane eller andet til boligen i julegave, så hold godt øje med prisen.

Helt omvendt ser det ud for skønlitteratur, altså især bøger.

Over en bred kam skal danskerne have lidt færre penge op af lommerne, når de handler julegave i en boghandel i år end sidste år.

Helt konkret er de samlede priser for skønlitteratur faldet med 14,6 procent det seneste år, viser prognosen.

I forvejen viser prognosen, at forbrugertilliden er den laveste siden 1975, hvilket B.T. skrev om tidligere i dag.

Og netop den samlede prisstigning nævnes som en ret stor årsag.

»De historisk høje prisstigninger gør ondt på danskernes pengepung og giver forbrugerne meget store økonomiske panderynker,« siger Henrik Hyltoft, der er vicedirektør i Dansk Erhverv.

Det er dog fødevarer, der det sidste års har haft den største prisstigning.

Hele 16,5 procent er oksekød, mælk, mel, æg og alle andre fødevarer over en bred kam steget i pris det seneste år.