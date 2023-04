Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

316 dieselbiler har private købt i januar og februar.

Tæller man salget til virksomheder med, blev der i årets første to måneder langet 1.750 nye dieselbiler over disken ud af et samlet salg på 22.067 personbiler, skriver Finans.

Altså næsten otte procent.

For fem år siden var hver tredje solgte bil en dieselbil.

»Dieselsalget er dødt. Især for private bilkøbere,« fortæller forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru til Finans.

I marts viste tal fra bilfabrikkernes brancheorganisation, De Danske Bilimportører, et fald på 8,4 procent i salget af biler med dieselmotor sammenlignet med året før, har B.T tidligere skrevet.

Ifølge organisationen er markedsandelen af personbiler med dieselmotor faldet fra 17,2 procent til 15 procent,

Dieselbiler – særligt de ældre modeller – er gennem flere år blevet kritiseret for at være mindre klimavenlige end benzin-, el- og hybridbiler.

Fra oktober 2023 er det ikke længere tilladt at bruge dieseldrevne personbiler i såkaldte miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, medmindre bilerne er udstyret med et partikelfilter, der dæmper forurenende udledning.

I dag gælder forbuddet alene for dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler.