Den europæiske økonomi er presset. Inflation, mangel på råvarer, trusler fra Rusland, og listen er længere endnu.

Nu kan vi så tilføje endnu en ting til den: hedebølge og tørke.

Den ekstreme varme, Europa har oplevet denne sommer, har flere konsekvenser. Det skriver CNN.

For det første er vandstanden i den tyske flod Rhinen meget lav på baggrund af de lange tørkeperioder. Floden er en af ​​Europas vigtigste vandveje, som er afgørende især for transporten af ​​kemikalier, kul og korn. Det er lige nu svært for nogle skibe at sejle på den.

Desuden hindrer den varme vandtemperatur i Frankrig driften af ​​atomkraftværker i landet og bidrager til vedligeholdelsesproblemer. Og i det nordlige Italien oplever landmændene den værste tørke i 70 år, som påvirker produktionen af ​​alt fra soja til parmesan.

Det kan være med til at øge inflationen yderligere i Europa, hvor man allerede kæmper for at klare stigende priser på blandt andet fødevarer og brændstof som følge af krigen i Ukraine.

»Situationen er meget rodet,« siger Marco Alverà, tidligere administrerende direktør for det italienske energiinfrastrukturselskab Snam, til CNN.

Han er nu leder i TES, en grøn virksomhed, der leverer brint til store dele af Europa, Canada og USA.

Marco Alverà er også bekymret for, at et højt forbrug af aircondition på grund af varmen kan tære på energiforsyninger, der skal bevares til vinteren. Hvis Rusland stopper sin naturgaseksport, vil disse reserver være afgørende for europæerne.

Man frygter også, at varmen vil påvirke turismeindustrien og produktiviteten på arbejdspladser med fysisk arbejde.