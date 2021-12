Det, vi taler om

I den kulørte time sladrede vi om jul i Kongehuset og om en myrdet gris på et filmset.

Ditte har talt med Hilda Heick og hende og Kelds juleplaner, og så har vi Karina Von Dahe med på en telefon.

I den kontante time fik vi flot besøg af Janni Ree. Vi talte om hendes nye virksomhed, og om hende og Karstens juleplaner.

Så gik vi til den lidt mere hårdtslående del af time to, hvor vi sladrede om Medinas deling af vaccineskepsis og et opslag fra Det Hvide hus. Og om de nye sager på TV2, og endelig får vi Thomas Heurlin til at sige lidt om hans oplevelse af udgivelsen af dokumentaren "Sexisme bag skærmen"

Vi slutter af med en bunke historier om helt sindssyge julebranderter, hvor der bliver tørret røv i gardiner og kastet op upassende steder.

I panelet sad Jacob Heinel, Thomas Heurlin, Jonas Kuld Rathje og vi havde et kort visit af Janni Ree.

Din vært var som altid Ditte Okman. God jul!